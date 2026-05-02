Чем можно протирать экран смартфона: три главные ошибки при чистке

Экран смартфона быстро собирает пыль, отпечатки пальцев и следы ежедневного пользования, поэтому его регулярно приходится очищать. Но неправильные средства и материалы могут повредить дисплей, оставить царапины или разрушить защитное покрытие.

Грубая ткань может поцарапать стекло

Одна из самых распространенных ошибок — вытирать экран об одежду, например джинсы, футболку или рубашку. На первый взгляд это кажется удобным и безопасным способом, но грубые волокна ткани могут оставлять микроцарапины.

Со временем такие мелкие повреждения накапливаются, из-за чего стекло может мутнеть, а сенсор — хуже реагировать на прикосновения.

Бытовая химия вредит защитному покрытию

Не стоит очищать смартфон средствами для мытья посуды, порошками, дезинфекторами или другой бытовой химией. Такие вещества могут повредить олеофобное покрытие, которое защищает экран от жирных следов и облегчает скольжение пальца.

После агрессивной химии на дисплее могут оставаться разводы, пятна или участки, которые быстрее собирают грязь. Порошковые средства опасны еще и из-за абразивных частиц, способных поцарапать поверхность.

Спиртовые антисептики тоже не самый лучший вариант

Средства на основе спирта могут постепенно разрушать защитный слой экрана. Кроме того, жидкость способна попасть внутрь корпуса через мелкие щели, что повышает риск внутренних повреждений.

Так же нежелательно использовать "народные методы" вроде зубной пасты для удаления царапин. Вместо улучшения она может лишь сильнее повредить поверхность.

