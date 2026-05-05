Время отказаться от них: почему современные смартфоны не нуждаются в защитных пленках

Наклеивание защитной пленки на смартфон. Фото: кадр из видео/YouTube

Защитные пленки годами считались почти обязательным аксессуаром для смартфона, но современные экраны стали значительно прочнее. Из-за этого дополнительный слой пластика или стекла уже не всегда дает реальную пользу и в отдельных случаях даже ухудшает опыт пользования.

О том, почему теперь можно смело обходиться без защитных пленок, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Gizmochina.

Современные экраны стали более прочными

Новые смартфоны в основном получают закаленное стекло и специальные защитные покрытия. Во флагманских моделях часто используют материалы вроде Gorilla Glass или Ceramic Shield, которые рассчитаны на ежедневное пользование, мелкие потертости и случайные удары.

Из-за этого риск появления царапин от ключей, монет или других мелочей в кармане стал ниже, чем у более старых моделей. Именно поэтому защитная пленка уже не является столь необходимой покупкой, как раньше.

Пленка почти не спасает при падении

Одна из главных причин покупки защитной пленки — страх разбить экран, но большинство таких аксессуаров, особенно тонкие пластиковые пленки, почти не помогают при серьезном падении.

Читайте также:

Производители смартфонов в последние годы больше внимания уделяют прочности корпуса и стекла. Некоторые модели даже получают дополнительные сертификации выносливости. Поэтому если пользователь прежде всего боится падений, более практичным решением часто будет качественный чехол с приподнятыми краями, а не обычная пленка.

Дополнительный слой может ухудшать качество изображения

Защитная пленка не всегда остается незаметной. Со временем на ней появляются потертости, мелкие царапины, отпечатки и помутнения, которые могут портить впечатление от экрана.

На заводском стекле такие следы часто менее заметны, чем на дешевой пленке. В результате смартфон с хорошим дисплеем может выглядеть хуже просто из-за некачественного или изношенного защитного слоя.

Когда пленка все же может понадобиться

Полностью списывать защитные пленки тоже не стоит. Они могут быть полезными для более старых смартфонов, бюджетных моделей с менее прочным стеклом или для пользователей, которые часто носят телефон вместе с твердыми предметами.

Также пленка может защитить от мелких косметических повреждений, если владелец планирует потом продавать смартфон в максимально опрятном состоянии.

Ранее Новини.LIVE писали, что экран смартфона быстро собирает пыль, отпечатки пальцев и следы ежедневного пользования, поэтому его приходится регулярно очищать. В то же время неправильные средства или материалы могут навредить дисплею больше, чем сама грязь.

Также Новини.LIVE рассказывали, что медленная работа Android-смартфона не всегда означает, что устройство окончательно устарело и его пора менять. Часто причина кроется не в "железе", а в накопленном цифровом мусоре, который постепенно перегружает память, систему и фоновые процессы.