Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Почему защитная пленка для смартфона стала пустой тратой денег

Почему защитная пленка для смартфона стала пустой тратой денег

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 16:32
Время отказаться от них: почему современные смартфоны не нуждаются в защитных пленках
Наклеивание защитной пленки на смартфон. Фото: кадр из видео/YouTube

Защитные пленки годами считались почти обязательным аксессуаром для смартфона, но современные экраны стали значительно прочнее. Из-за этого дополнительный слой пластика или стекла уже не всегда дает реальную пользу и в отдельных случаях даже ухудшает опыт пользования.

О том, почему теперь можно смело обходиться без защитных пленок, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Gizmochina.

Современные экраны стали более прочными

Новые смартфоны в основном получают закаленное стекло и специальные защитные покрытия. Во флагманских моделях часто используют материалы вроде Gorilla Glass или Ceramic Shield, которые рассчитаны на ежедневное пользование, мелкие потертости и случайные удары.

Из-за этого риск появления царапин от ключей, монет или других мелочей в кармане стал ниже, чем у более старых моделей. Именно поэтому защитная пленка уже не является столь необходимой покупкой, как раньше.

Пленка почти не спасает при падении

Одна из главных причин покупки защитной пленки — страх разбить экран, но большинство таких аксессуаров, особенно тонкие пластиковые пленки, почти не помогают при серьезном падении.

Читайте также:

Производители смартфонов в последние годы больше внимания уделяют прочности корпуса и стекла. Некоторые модели даже получают дополнительные сертификации выносливости. Поэтому если пользователь прежде всего боится падений, более практичным решением часто будет качественный чехол с приподнятыми краями, а не обычная пленка.

Дополнительный слой может ухудшать качество изображения

Защитная пленка не всегда остается незаметной. Со временем на ней появляются потертости, мелкие царапины, отпечатки и помутнения, которые могут портить впечатление от экрана.

На заводском стекле такие следы часто менее заметны, чем на дешевой пленке. В результате смартфон с хорошим дисплеем может выглядеть хуже просто из-за некачественного или изношенного защитного слоя.

Когда пленка все же может понадобиться

Полностью списывать защитные пленки тоже не стоит. Они могут быть полезными для более старых смартфонов, бюджетных моделей с менее прочным стеклом или для пользователей, которые часто носят телефон вместе с твердыми предметами.

Также пленка может защитить от мелких косметических повреждений, если владелец планирует потом продавать смартфон в максимально опрятном состоянии.

Ранее Новини.LIVE писали, что экран смартфона быстро собирает пыль, отпечатки пальцев и следы ежедневного пользования, поэтому его приходится регулярно очищать. В то же время неправильные средства или материалы могут навредить дисплею больше, чем сама грязь.

Также Новини.LIVE рассказывали, что медленная работа Android-смартфона не всегда означает, что устройство окончательно устарело и его пора менять. Часто причина кроется не в "железе", а в накопленном цифровом мусоре, который постепенно перегружает память, систему и фоновые процессы.

полезные советы экран смартфона защитная пленка
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации