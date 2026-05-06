Как часто нужно перезагружать смартфон: не все об этом знают

Перезагрузка смартфона — это не только способ "оживить" устройство после зависания. Даже если телефон работает нормально, периодический перезапуск может помочь убрать мелкие программные сбои, закрыть фоновые процессы и улучшить стабильность работы.

Зачем вообще перезагружать смартфон

Совет выключить и снова включить устройство до сих пор остается актуальным. Если смартфон начал тормозить, терять связь, некорректно открывать приложения или быстрее разряжаться, перезапуск часто становится самым простым первым шагом.

После перезагрузки система заново запускает основные процессы, закрывает открытые приложения и может избавиться от временных ошибок, которые накопились во время работы.

Как часто перезагружать iPhone

Apple не называет конкретной частоты для регулярной перезагрузки iPhone. В то же время компания советует перезапускать устройство, если приложение работает некорректно и простое закрытие программы не помогает.

Для профилактики iPhone можно перезагружать время от времени, например, раз в неделю или раз в две недели. Это не обязательное ежедневное действие, но полезная привычка, особенно если смартфон активно используется в течение дня.

Как часто перезагружать Android

На Android принцип похож, но ситуация немного сложнее из-за разных оболочек производителей. У смартфонов разных брендов фоновые процессы, оптимизация памяти и системные настройки могут работать по-разному.

Google в материалах для Pixel объясняет, что перезапуск может помочь при временных проблемах — зависании приложений, сбоях камеры или плохом соединении. Конкретной рекомендуемой частоты компания не указывает.

Samsung советует перезагружать Galaxy-смартфоны регулярно, чтобы избегать замедления и зависаний. В документации компании даже упоминается ежедневная перезагрузка, хотя для большинства пользователей это может быть слишком частым сценарием.

Какой график перезагрузки считать оптимальным

Универсальной нормы для всех смартфонов нет. Безопасным ориентиром можно считать перезагрузку раз в неделю или раз в несколько дней, если телефон активно используется и часто работает со многими приложениями.

Если смартфон новый, быстрый и не имеет проблем, перезапуск раз в одну-две недели будет вполне достаточным. Если же устройство более старое, часто тормозит или имеет мелкие сбои, перезагружать его можно чаще.

