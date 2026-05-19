Немає пам'яті на телефоні: прості способи, які звільнять гігабайти

Меню організації внутрішнього сховища смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Коли на смартфоні закінчується місце, більшість користувачів одразу думає про видалення фото та відео. Але часто головні "пожирачі" пам'яті — це кеш застосунків, месенджери, завантаження, дублікати файлів і старий офлайн-контент.

Про те, як звільнити пам'ять на смартфоні, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на molbuk.ua.

Очистіть кеш застосунків

Почати варто з кешу. Instagram, TikTok, браузери, маркетплейси та інші застосунки поступово накопичують тимчасові файли: зображення, відео, сторінки, прев'ю та інші дані, які колись пришвидшували роботу, але з часом просто займають місце.

На Android кеш можна очистити через "Налаштування" — "Додатки" — потрібна програма — "Сховище" — "Очистити кеш".

На iPhone повністю очистити кеш окремою кнопкою можна не для всіх застосунків. Найчастіше допомагає видалити або "усунути" важкий застосунок у розділі "Параметри" — "Загальні" — "Сховище iPhone", а потім встановити його знову. Після цього програма завантажиться без старих тимчасових файлів.

Читайте також:

Перевірте папку "Завантаження"

Папка із завантаженнями часто непомітно перетворюється на склад PDF-файлів, архівів, документів, інсталяторів, мемів і дублікатів фото. Частина з них уже давно не потрібна, але продовжує займати пам'ять.

На Android зручно скористатися Files by Google або стандартним файловим менеджером. На iPhone варто перевірити застосунок "Файли" і папки, куди зберігаються завантаження з браузера чи месенджерів.

Видаліть дублікати

Однакові фото, повторно завантажені документи, кілька копій одного відео або збережені файли з месенджерів можуть займати кілька гігабайтів.

Такі файли можна шукати вручну або через спеціальні інструменти. На Android для цього підійде Files by Google, а на iPhone можна перевірити розділ із дублікатами в "Фото", якщо така функція доступна у вашій версії iOS.

Почистіть месенджери

Telegram, WhatsApp і Viber можуть накопичувати величезні обсяги кешу. Фото, відео, голосові повідомлення, стікери й файли з чатів часто залишаються в пам'яті навіть тоді, коли ви вже давно їх переглянули.

У Telegram потрібно відкрити "Налаштування" — "Дані та пам'ять" — "Використання пам'яті" — "Очистити кеш". Там же можна налаштувати, скільки часу медіа зберігатимуться на пристрої.

У WhatsApp варто перейти в "Налаштування" — "Сховище і дані" — "Керування сховищем".

У Viber — у розділ "Ще" — "Налаштування" — "Пам'ять" або "Використання пам'яті", залежно від версії застосунку.

Приберіть старий офлайн-контент

Музика, фільми, серіали, подкасти та відео, завантажені для перегляду без інтернету, теж можуть займати багато місця. Особливо це стосується YouTube, Netflix, Spotify, Apple Music, TikTok та інших сервісів.

Якщо ви давно не слухали плейлист або не дивилися завантажений ролик, краще видалити його з пристрою. У більшості сервісів контент можна буде завантажити повторно, якщо він знову знадобиться.

Видаліть застосунки, якими не користуєтеся

Старі ігри, редактори, застосунки для разового завдання, магазини або сервіси, які ви відкривали кілька місяців тому, можуть займати багато пам'яті. Частина з них ще й працює у фоні.

Перевірте список програм і видаліть усе, що не використовували давно. На iPhone можна ввімкнути функцію автоматичного усунення невикористовуваних застосунків — дані збережуться, але сама програма звільнить місце.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон із часом може почати працювати повільніше не лише через вік пристрою, а й через накопичені застосунки, кеш, старі файли та зайві фонові процеси. У багатьох випадках повернути йому стабільнішу роботу можна без ремонту.

Також Новини.LIVE розповідали, що Google Chrome зберігає частину даних із сайтів, щоб сторінки швидше відкривалися під час повторного відвідування. Водночас із часом кеш може розростатися, застарівати або спричиняти збої, через що браузер починає працювати повільніше й менш стабільно.