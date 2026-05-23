Мало памяти на телефоне: распространенные ошибки, которые забивают пространство

Меню внутреннего хранилища смартфона.

Когда на смартфоне заканчивается память, пользователи часто обвиняют фото и видео. Но на самом деле много места могут незаметно занимать старые приложения, кэш соцсетей, игры и сервисы, которые годами остаются установленными без надобности.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Ненужные приложения годами остаются в телефоне годами

Одна из самых распространенных ошибок — не удалять программы, которыми вы давно не пользуетесь. Они могут казаться безобидными, но все равно занимают память, обновляются в фоне и накапливают служебные файлы.

Особенно это касается приложений, которые были установлены "на один раз": редакторов фото, сервисов доставки, старых игр, фитнес-приложений или магазинов. Если программа не открывалась несколько месяцев, ее лучше удалить. При необходимости ее всегда можно установить повторно.

Соцсети накапливают гигабайты кэша

Instagram, TikTok, Facebook и другие соцсети хранят временные файлы, чтобы быстрее открывать видео, фото и ленту. Со временем этот кэш может разрастаться до нескольких гигабайт.

Пользователь может даже не замечать этого, ведь приложение работает как обычно. Но именно такие временные данные часто становятся одной из причин, почему память смартфона быстро заканчивается.

Старые игры тоже занимают много места

Игры могут быть еще большими "пожирателями" памяти, чем соцсети. Даже если вы давно не играете, они могут хранить обновления, кэш, дополнительные файлы и данные профиля.

Если игра не используется, лучше ее удалить. В большинстве случаев прогресс можно сохранить через аккаунт Google, Apple, Facebook или учетную запись самой игры.

Кэш браузеров и стриминговых сервисов

Браузеры, YouTube, Spotify, Netflix и другие сервисы также накапливают временные файлы. Часть из них нужна для более быстрой загрузки страниц или офлайн-просмотра, но со временем они могут занимать слишком много места.

Стоит периодически очищать кэш в браузере, проверять загруженные видео, музыку, подкасты и удалять то, что уже не нужно.

Слишком много отдельных сервисов для простых задач

Еще одна незаметная причина переполнения памяти — десятки мелких приложений для заметок, списков дел, планирования, сканирования документов или сохранения идей.

Часть таких задач можно объединить в одном сервисе, например Google Keep, Notion или другой универсальной платформе. А некоторые сервисы вообще можно открывать через браузер, не устанавливая отдельное приложение.

Как быстро освободить память

Самый простой способ — открыть настройки хранилища и посмотреть, какие приложения занимают больше всего места. После этого стоит удалить ненужные программы, очистить кэш соцсетей и браузеров, проверить загрузки и старые игры.

Такая уборка может освободить несколько или даже десятки гигабайт без удаления фото, видео или важных файлов.

