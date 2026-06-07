Як очистити кеш на Android і пришвидшити смартфон

Android-смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Android-смартфон з часом може почати працювати повільніше через накопичений кеш застосунків і браузера. Його очищення допомагає звільнити пам'ять, прибрати дрібні збої та покращити стабільність роботи без скидання пристрою до заводських налаштувань.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ZDNET.

Навіщо очищати кеш на Android

Кеш — це тимчасові файли, які застосунки зберігають для швидшого запуску та роботи. Спочатку вони допомагають програмам відкриватися швидше, але з часом можуть накопичуватися, застарівати або пошкоджуватися.

Через це смартфон може почати гальмувати, а окремі застосунки — працювати нестабільно. Перезавантаження частково допомагає, але точкове очищення кешу часто швидше усуває проблеми з конкретними програмами.

Як очистити кеш окремого застосунку

На Android кеш очищається окремо для кожної програми. Це зручно, бо користувач може прибрати тимчасові файли без втрати особистих даних і налаштувань.

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Щоб знайти застосунки, які займають найбільше місця, потрібно відкрити "Налаштування", перейти до розділу "Пам'ять" або "Сховище", а потім вибрати "Додатки".

Далі потрібно відкрити потрібний застосунок, перейти до параметрів зберігання та натиснути "Очистити кеш". Цю процедуру варто повторити для програм, які займають найбільше пам'яті.

Під час очищення важливо не плутати "Очистити кеш" і "Очистити дані". Перший варіант видаляє тимчасові файли, а другий може повністю скинути застосунок.

Якщо натиснути "Очистити дані" або "Clear storage", програма може втратити налаштування, збережені файли, авторизацію та іншу інформацію. Тому цей варіант варто використовувати лише тоді, коли потрібно повністю скинути застосунок.

Також краще не очищати системні програми без потреби. Особливо це стосується сервісів Google та інших компонентів, які відповідають за стабільну роботу Android.

Які застосунки накопичують найбільше кешу

Найбільше тимчасових файлів зазвичай накопичують соцмережі, месенджери, відеосервіси та програми, які активно працюють із медіафайлами. Вони зберігають зображення, відео, прев'ю, документи та інші дані для швидкого повторного відкриття.

Через це окремі застосунки можуть займати сотні мегабайт або навіть понад 1 ГБ пам'яті. Якщо смартфон почав працювати повільніше або швидко заповнюється сховище, саме з таких програм варто почати перевірку.

Раніше Новини.LIVE писали, що пам'ять смартфона швидко заповнюється не лише через фото й відео, а й через кеш застосунків, старі листи та непотрібні чати. Регулярне цифрове прибирання допомагає звільнити місце, зменшити хаос у телефоні та зробити щоденне користування пристроєм зручнішим.

Також Новини.LIVE розповідали, що коли на смартфоні закінчується пам'ять, користувачі часто насамперед звинувачують фото та відео. Насправді ж значну частину сховища можуть непомітно займати старі застосунки, кеш соцмереж, ігри та сервіси, які роками залишаються встановленими без реальної потреби.