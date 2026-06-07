Как очистить кэш на Android и ускорить смартфон

Android-смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Android-смартфон со временем может начать работать медленнее из-за накопившегося кэша приложений и браузера. Его очистка помогает освободить память, убрать мелкие сбои и улучшить стабильность работы без сброса устройства до заводских настроек.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ZDNET.

Зачем очищать кэш на Android

Кэш — это временные файлы, которые приложения сохраняют для более быстрого запуска и работы. Сначала они помогают программам открываться быстрее, но со временем могут накапливаться, устаревать или повреждаться.

Из-за этого смартфон может начать тормозить, а отдельные приложения — работать нестабильно. Перезагрузка частично помогает, но точечная очистка кэша часто быстрее устраняет проблемы с конкретными программами.

Как очистить кэш отдельного приложения

На Android кэш очищается отдельно для каждого приложения. Это удобно, так как пользователь может убрать временные файлы без потери личных данных и настроек.

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Чтобы найти приложения, которые занимают больше всего места, нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Память" или "Хранилище", а затем выбрать "Приложения".

Далее нужно открыть нужное приложение, перейти к параметрам хранения и нажать "Очистить кэш". Эту процедуру следует повторить для программ, которые занимают больше всего памяти.

При очистке важно не путать "Очистить кэш" и "Очистить данные". Первый вариант удаляет временные файлы, а второй может полностью сбросить приложение.

Если нажать "Очистить данные" или "Clear storage", программа может потерять настройки, сохраненные файлы, авторизацию и другую информацию. Поэтому этот вариант следует использовать только тогда, когда нужно полностью сбросить приложение.

Также лучше не очищать системные программы без необходимости. Особенно это касается сервисов Google и других компонентов, которые отвечают за стабильную работу Android.

Какие приложения накапливают больше всего кэша

Больше всего временных файлов обычно накапливают соцсети, мессенджеры, видеосервисы и программы, которые активно работают с медиафайлами. Они сохраняют изображения, видео, превью, документы и другие данные для быстрого повторного открытия.

Из-за этого отдельные приложения могут занимать сотни мегабайт или даже более 1 ГБ памяти. Если смартфон начал работать медленнее или быстро заполняется хранилище, именно с таких программ стоит начать проверку.

Ранее Новини.LIVE писали, что память смартфона быстро заполняется не только из-за фото и видео, но и из-за кэша приложений, старых писем и ненужных чатов. Регулярная цифровая уборка помогает освободить место, уменьшить хаос в телефоне и сделать ежедневное пользование устройством более удобным.

Также Новини.LIVE рассказывали, что когда на смартфоне заканчивается память, пользователи часто прежде всего обвиняют фото и видео. На самом деле значительную часть хранилища могут незаметно занимать старые приложения, кэш соцсетей, игры и сервисы, которые годами остаются установленными без реальной необходимости.