Как правильно очистить память смартфона без потери важных файлов

Память смартфона быстро заполняется через фото, видео, кэш приложений, старые письма и ненужные чаты. Регулярная цифровая уборка помогает освободить место, уменьшить хаос в телефоне и сделать пользование устройством более удобным.

С чего начать очистку смартфона

Со временем в телефоне накапливаются сотни фото, видео, дубликатов, файлов из мессенджеров и временных данных. Все это занимает память и может влиять на скорость работы устройства.

Очистку лучше делать не хаотично, а поэтапно: сначала убрать лишнее в почте и мессенджерах, затем просмотреть приложения, а после этого перенести важные фото и видео в безопасное место.

Отпишитесь от лишних рассылок

Электронная почта часто превращается в цифровой склад из-за рекламных писем от магазинов и сервисов. Если рассылки больше не нужны, стоит отписаться от них через ссылку внизу письма.

Важные сообщения лучше разложить по папкам с понятными названиями. Например, отдельно можно создать разделы для работы, счетов или личных писем.

Почистите чаты в мессенджерах

Мессенджеры могут занимать много памяти из-за фото, видео, документов и кэша. Стоит пересмотреть каналы, которые давно не открывались, выйти из ненужных групп и удалить неактуальные диалоги.

Отдельно нужно очистить кэш в самих приложениях. Часто именно временные файлы мессенджеров занимают значительную часть хранилища смартфона.

Наведите порядок на главном экране

Главный экран тоже стоит упорядочить. Приложения, которыми вы пользуетесь регулярно, можно разложить по папкам с простыми названиями.

Например, отдельно собрать программы для доставки, банковские приложения, соцсети или рабочие сервисы. Так будет легче быстро находить нужное и не держать экран перегруженным.

Удалите ненужные приложения

В смартфоне часто остаются программы, которые давно не открывались. Они занимают память и могут создавать лишний визуальный шум в меню.

Если приложение не используется месяцами, его можно удалить. При необходимости большинство таких программ легко установить повторно.

Перенесите важные фото и видео

Фото и видео обычно занимают больше всего места в памяти смартфона. Ценные файлы лучше перенести в облачное хранилище или на внешний носитель — SD-карту, флешку или жесткий диск.

Это поможет не только освободить место, но и сохранить важные материалы, если телефон потеряется или сломается.

