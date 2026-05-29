Як правильно очистити пам'ять смартфона без втрати важливих файлів

Пам'ять смартфона швидко заповнюється через фото, відео, кеш застосунків, старі листи та непотрібні чати. Регулярне цифрове прибирання допомагає звільнити місце, зменшити хаос у телефоні та зробити користування пристроєм зручнішим.

Про те, як очистити пам'ять смартфона, пише редакція Новини.LIVE.

З чого почати очищення смартфона

З часом у телефоні накопичуються сотні фото, відео, дублікатів, файлів із месенджерів і тимчасових даних. Усе це займає пам'ять і може впливати на швидкість роботи пристрою.

Очищення краще робити не хаотично, а поетапно: спочатку прибрати зайве в пошті та месенджерах, потім переглянути застосунки, а після цього перенести важливі фото й відео в безпечне місце.

Відпишіться від зайвих розсилок

Електронна пошта часто перетворюється на цифровий склад через рекламні листи від магазинів і сервісів. Якщо розсилки більше не потрібні, варто відписатися від них через посилання внизу листа.

Важливі повідомлення краще розкласти по папках із зрозумілими назвами. Наприклад, окремо можна створити розділи для роботи, рахунків або особистих листів.

Почистіть чати в месенджерах

Месенджери можуть займати багато пам'яті через фото, відео, документи та кеш. Варто переглянути канали, які давно не відкривалися, вийти з непотрібних груп і видалити неактуальні діалоги.

Окремо потрібно очистити кеш у самих застосунках. Часто саме тимчасові файли месенджерів займають значну частину сховища смартфона.

Наведіть лад на головному екрані

Головний екран теж варто впорядкувати. Застосунки, якими ви користуєтеся регулярно, можна розкласти по папках із простими назвами.

Наприклад, окремо зібрати програми для доставки, банківські застосунки, соцмережі або робочі сервіси. Так буде легше швидко знаходити потрібне й не тримати екран перевантаженим.

Видаліть непотрібні застосунки

У смартфоні часто залишаються програми, які давно не відкривалися. Вони займають пам'ять і можуть створювати зайвий візуальний шум у меню.

Якщо застосунок не використовується місяцями, його можна видалити. За потреби більшість таких програм легко встановити повторно.

Перенесіть важливі фото та відео

Фото й відео зазвичай займають найбільше місця в пам'яті смартфона. Найцінніші файли краще перенести в хмарне сховище або на зовнішній носій — SD-карту, флешку чи жорсткий диск.

Це допоможе не лише звільнити місце, а й зберегти важливі матеріали, якщо телефон загубиться або зламається.

