Как очистить скрытую корзину на Android и освободить память

Android-смартфоны в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

На Android-смартфоне удаленные файлы не всегда исчезают сразу и могут еще неделями занимать место в памяти. Если очистить корзину в файловом менеджере, Google Фото или галерее, можно быстро освободить несколько гигабайт без удаления нужных данных.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на NLC.

Почему память Android заполняется даже после удаления файлов

Пользователи часто удаляют фото, видео, документы или загруженные файлы, но не всегда получают ожидаемое освобождение памяти. Причина в том, что Android не имеет одной центральной корзины, как Windows или macOS.

Вместо этого разные приложения могут иметь собственные папки с недавно удаленными файлами. Это полезно, если нужно случайно восстановить фото или документ, но в то же время такие файлы продолжают занимать место.

Из-за этого в памяти смартфона могут оставаться старые видео, загруженные сериалы, аудиофайлы, фото и другие данные, которые пользователь считал уже удаленными.

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Где искать корзину на Android

Проще всего начать с файлового менеджера. На разных смартфонах он может называться "Файлы", "Файловый менеджер", "Мои файлы" или похожим образом.

В приложении нужно открыть меню, которое обычно обозначено тремя точками или тремя линиями. Далее следует найти раздел "Корзина", "Недавно удаленные" или подобную папку.

Перед окончательной очисткой стоит просмотреть содержимое этой папки. Если там нет важных файлов, их можно удалить навсегда и сразу освободить место.

Где найти корзину на смартфонах Samsung

На смартфонах Samsung найти лишние файлы может быть проще через приложение "Мои файлы". Оно показывает не только корзину, но и общее использование хранилища.

В этом разделе можно увидеть большие файлы, дубликаты, редко используемые приложения и другие элементы, которые занимают много памяти.

Почему стоит проверить Google Фото и галерею

Отдельная корзина есть и в Google Фото. Когда пользователь удаляет изображения или видео, они обычно еще некоторое время остаются в папке "Корзина".

Чтобы очистить ее вручную, нужно открыть Google Фото, перейти в раздел "Библиотека" и выбрать "Корзина". После этого можно просмотреть удаленные файлы и окончательно убрать те, которые уже не нужны.

Это особенно важно, если на телефоне много видео. Именно они часто занимают больше всего места в памяти.

На многих Android-смартфонах стандартная галерея также имеет собственную корзину. Например, в Samsung Gallery удаленные фото и видео определенное время остаются в отдельном разделе.

Чтобы очистить его, нужно открыть "Галерею", перейти в меню и выбрать "Корзина". Далее можно отметить ненужные файлы и удалить их окончательно.

Если пользователь чистит только основную галерею, но не открывает корзину, память может оставаться занятой.

Объем освобожденной памяти зависит от того, сколько файлов накопилось в корзинах разных приложений. Иногда это несколько сотен мегабайт, а иногда — несколько или даже более 10 ГБ.

Ранее Новини.LIVE писали, что память смартфона быстро заполняется не только из-за фото и видео, но и из-за кэша приложений, старых писем и ненужных чатов. Регулярная цифровая уборка помогает освободить место, уменьшить хаос в телефоне и сделать ежедневное пользование устройством более удобным.

Также Новини.LIVE рассказывали, что современные смартфоны уже могут иметь сотни гигабайт и даже терабайты памяти, однако для многих пользователей выбор до сих пор чаще всего сводится к 128 ГБ или 256 ГБ. Оптимальный объем зависит от того, сколько фото, видео, приложений, игр и локальных файлов человек хранит непосредственно на устройстве.