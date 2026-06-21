Что удалить со смартфона, чтобы быстро освободить память без потерь

Меню внутренней памяти смартфона и телефон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Когда телефон сообщает о переполненной памяти, первая мысль — удалить фото, видео или приложения. Но зачастую место занимают не важные файлы, а временные данные, которые можно удалить без потерь.

О том, как очистить память без удаления важных данных, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Origo.

Почему память забивается даже без большого количества фото

Переполненное хранилище влияет не только на удобство использования. Из-за нехватки свободного места смартфон может работать медленнее, приложения будут открываться дольше, а установка новых программ или обновлений станет сложнее.

Часто проблема не в фото или видео, а в цифровом мусоре, который накапливается при ежедневном использовании телефона. Прежде всего речь идет о временных данных приложений.

Что можно удалить без потерь

Один из самых простых способов быстро освободить место — очистить кэш приложений. Программы сохраняют временные файлы, изображения, видео и другие данные, которые не являются критически важными для работы.

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Со временем таких файлов становится всё больше, и они могут занимать значительную часть хранилища.

Особенно много памяти могут занимать мессенджеры. Например, Telegram при активном использовании способен накопить на смартфоне 10-20 ГБ данных. Чтобы очистить кэш в Telegram, нужно зайти в настройки приложения, открыть раздел "Данные и память", перейти в "Использование памяти" и нажать "Очистить кэш".

Еще один способ быстро очистить память — проверить, сохранены ли фото и видео в облачных сервисах, например Google Фото или iCloud. Если файлы уже синхронизированы, локальные копии можно удалить со смартфона. Доступ к ним при этом сохранится.

Такой подход помогает быстро освободить несколько гигабайт, особенно если на телефоне много медиафайлов.

Отдельную часть хранилища могут занимать дубликаты фото и видео. Пользователи часто не замечают, как в памяти накапливаются одинаковые или почти одинаковые файлы.

В таких случаях могут помочь специальные приложения. Они находят дубликаты и позволяют удалить лишнее без ручного просмотра каждой папки.

Ранее Новини.LIVE писали, что на Android-смартфоне удаленные файлы не всегда исчезают сразу и могут ещё неделями занимать место в памяти. Если очистить корзину в файловом менеджере, Google Фото или галерее, можно быстро освободить несколько гигабайт без удаления нужных данных.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Android-смартфон со временем может начать работать медленнее из-за накопленного кэша приложений и браузера. Его очистка помогает освободить память, устранить мелкие сбои и улучшить стабильность работы без сброса устройства к заводским настройкам.