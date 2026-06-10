Как удалить bloatware на Android и ускорить работу смартфона

Android-смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

На Android-смартфонах часто предустановлены приложения, которыми пользователь никогда не пользуется. Такие приложения могут занимать память, работать в фоновом режиме, разряжать аккумулятор и замедлять работу телефона.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Что такое bloatware на Android

Bloatware — это лишнее программное обеспечение, которое уже установлено на смартфоне при первом запуске. Такие приложения могут добавлять производители устройств, мобильные операторы или дистрибьюторы.

Часть этих программ может быть полезной, но многие из них дублируют стандартные функции Android или вообще не нужны большинству пользователей. Например, это могут быть пробные версии сервисов, дополнительные календари, менеджеры приложений, оптимизаторы памяти или программы с большим количеством рекламы.

Одна из главных причин удалить ненужные программы — внутренняя память смартфона. Даже если приложение не открывают, оно все равно может занимать место в системе.

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Особенно это заметно на смартфонах, где производитель установил много собственных сервисов и партнерских программ. Если память быстро заканчивается, стоит проверить список приложений и удалить те, которыми вы не пользуетесь.

Для этого нужно открыть"Настройки", перейти в раздел "Программы" или "Приложения" и просмотреть список установленного ПО. На некоторых моделях объем памяти виден сразу рядом с названием приложения, на других нужно открыть страницу конкретной программы.

Как bloatware может замедлять работу смартфона

Некоторые предустановленные программы могут запускаться вместе со смартфоном или работать в фоновом режиме. Пользователь может их не открывать, но они все равно будут выполнять процессы.

Такие программы потребляют оперативную память, а это может влиять на скорость работы Android. Из-за этого смартфон медленнее переключается между приложениями, дольше открывает меню или хуже справляется с многозадачностью.

Если телефон начал тормозить без видимой причины, стоит проверить не только кэш и хранилище, но и ненужные приложения, которые могут оставаться активными в фоновом режиме.

Фоновые процессы влияют не только на быстродействие, но и на автономность. Если приложение постоянно работает в фоновом режиме, оно может расходовать заряд даже тогда, когда пользователь им не пользуется.

Из-за этого смартфон приходится заряжать чаще. Также чрезмерная нагрузка может способствовать нагреву устройства.

Если телефон лежит без запущенных приложений, но корпус заметно теплый, одной из причин могут быть программы, работающие в фоновом режиме.

Когда стоит удалить лишние приложения

Удаление ненужных программ особенно уместно, если на смартфоне не хватает памяти, устройство тормозит или батарея разряжается быстрее, чем раньше.

Прежде всего стоит удалить программы, которые вы не устанавливали самостоятельно, не узнаете или никогда не открываете. Для этого можно зажать иконку приложения и выбрать "Удалить".

Также список приложений можно просмотреть в настройках Android. Еще один вариант — открыть Google Play, перейти к установленным приложениям, отсортировать их по наименее используемым и удалить ненужные.

Не все предустановленные приложения можно полностью удалить. Во многих случаях Android позволяет только отключить их.

Чтобы это сделать, нужно открыть "Настройки", перейти в список приложений, выбрать нужную программу и нажать "Отключить". После этого приложение исчезнет с главного экрана и не будет активно работать в фоновом режиме.

Однако с такими приложениями нужно быть осторожными. Если приложение имеет название, связанное с Android, или иконку системного компонента, лучше его не отключать без необходимости.

Ранее Новини.LIVE писали, что зеленая точка в верхней части экрана Android не является ошибкой системы или дефектом дисплея. Это индикатор конфиденциальности, который показывает, что приложение или системная служба использует камеру, микрофон или другой чувствительный датчик.

Также Новини.LIVE рассказывали, что регулярная перезагрузка смартфона может влиять не только на скорость его работы, но и на безопасность. Для современных флагманов обычно достаточно одного перезапуска в неделю, тогда как более старые или бюджетные модели могут требовать более частого перезапуска.