Как часто надо перезагружать смартфон: эксперты назвали оптимальную частоту

Регулярная перезагрузка смартфона может влиять не только на скорость его работы, но и на безопасность. Для современных флагманов обычно достаточно одного рестарта в неделю, тогда как более старые или бюджетные модели могут нуждаться в более частом перезапуске.

Почему телефон стоит регулярно перезагружать

Многие пользователи вспоминают о перезагрузке только тогда, когда смартфон начинает тормозить или приложения работают нестабильно. Однако перезапуск может быть полезным и до появления заметных проблем.

Во время работы телефон постоянно держит в оперативной памяти системные процессы, приложения и фоновые задачи. Со временем это может влиять на быстродействие, особенно если устройство старое, имеет немного оперативной памяти или редко получает обновления.

Единого универсального правила для всех телефонов нет. Samsung в технической документации для смартфонов Galaxy рекомендует ежедневную перезагрузку, чтобы предотвратить медленную работу и зависание устройства.

В то же время для современных смартфонов, особенно флагманских моделей, обычно достаточно одного перезапуска в неделю. Такие устройства лучше управляют памятью, фоновыми процессами и системными ресурсами, поэтому не требуют ежедневного вмешательства.

Кому может понадобиться ежедневный рестарт

Ежедневная перезагрузка может быть полезной для владельцев более старых или бюджетных смартфонов. Также она пригодится пользователям, которые редко обновляют систему, не следят за приложениями и замечают проблемы только тогда, когда телефон уже начинает зависать.

Samsung даже имеет инструмент для автоматического перезапуска устройства ночью, когда им не пользуются. Это позволяет обновлять работу системы без ручной перезагрузки днем.

Если смартфон современный, регулярно получает обновления и работает стабильно, еженедельного рестарта обычно хватает. Это касается новых iPhone и мощных Android-устройств.

Когда точно стоит перезагрузить телефон

Перезапуск стоит делать после установки системных обновлений, если телефон не сделал этого автоматически. Также он может помочь после зависаний, проблем с приложениями, медленной работы, сбоев мобильной связи или Wi-Fi.

Для более старых устройств уместным может быть ежедневный рестарт. Для современных смартфонов оптимальным вариантом остается перезагрузка примерно раз в неделю.

