"Самолетик" от всех бед: зачем включать режим полета на смартфоне

Включенный режим полета на смартфоне.

Режим полета на смартфоне полезен не только во время авиаперелетов. Он может помочь сэкономить заряд, быстрее восстановить связь, уменьшить количество отвлечений и временно ограничить работу беспроводных модулей.

Как работает режим полета

После включения режима полета смартфон временно выключает мобильную связь, мобильный интернет, GPS, Bluetooth и другие беспроводные модули. Само устройство при этом продолжает работать.

Пользователь может читать книги, просматривать фото, слушать загруженную музыку или пользоваться приложениями, не требующими интернета. На большинстве современных смартфонов после активации авиарежима Wi-Fi или Bluetooth можно включить вручную отдельно.

Авиарежим изначально создали из-за опасений, что сигналы мобильных устройств могут мешать авиационному оборудованию и связи пилотов. Современные технологии стали надежнее, но авиакомпании до сих пор просят включать этот режим во время взлета и посадки.

Причина в том, что большое количество активных устройств на борту может создавать дополнительную нагрузку и шум в системах связи. Отдельно этот вопрос обсуждается и из-за развития 5G-сетей, частоты которых частично близки к авиационным диапазонам.

Как режим полета экономит заряд

Одно из главных преимуществ авиарежима в повседневной жизни — меньшая нагрузка на аккумулятор. Когда смартфон постоянно ищет сеть, переключается между вышками, поддерживает Wi-Fi или Bluetooth, заряд расходуется быстрее.

После включения режима полета эти процессы останавливаются или ограничиваются. Благодаря этому телефон может дольше работать без подзарядки, особенно в местах со слабым сигналом.

Почему телефон может заряжаться быстрее

Режим полета также может ускорить зарядку смартфона. Устройство не тратит ресурсы на мобильную сеть, фоновый обмен данными и часть беспроводных подключений.

Эффект зависит от модели телефона, зарядного устройства и активных функций, но во многих случаях включение авиарежима действительно помогает немного быстрее пополнить заряд батареи.

Как авиарежим помогает восстановить связь

Режим полета можно использовать как быстрый способ перезапустить сетевые подключения. Если мобильный интернет работает нестабильно или смартфон потерял сеть, достаточно включить авиарежим на несколько секунд, а затем выключить его.

После этого телефон заново подключается к доступным сетям. Часто этого хватает, чтобы восстановить связь без полной перезагрузки устройства.

Как функция помогает меньше отвлекаться

Авиарежим можно использовать как простой способ временно отключиться от звонков, уведомлений и оповещений. Это удобно во время работы, учебы, встреч, отдыха или сна.

Некоторые пользователи включают режим полета на ночь, чтобы не просыпаться от уведомлений. Также функция может быть полезной в кинотеатре, на лекции или во время важного разговора.

