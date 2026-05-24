Как Android помогает избежать случайных покупок и лишних трат

Android-смартфоны упрощают покупки в один клик, но из-за сохраненных платежных данных это может привести к случайным списаниям. Особенно риск возрастает, если устройством пользуются дети или другие члены семьи.

О том, какие функции Android помогут сэкономить деньги, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Включите подтверждение покупок в Google Play

Один из главных способов защиты — включить подтверждение платежей в Google Play Store. Это помогает избежать ситуаций, когда покупку случайно совершает не владелец аккаунта, а другой человек, который пользуется тем же смартфоном или планшетом.

В Google Play доступны два типа проверки: для самой покупки и для подтверждения способа оплаты. Первый вариант настраивается через Google, а второй зависит от конкретного платежного метода, привязанного к аккаунту.

Установите месячный бюджет для приложений и игр

Еще один инструмент — бюджет для приложений и игр в Google Play. Он не блокирует покупки автоматически, но предупреждает пользователя, когда расходы приближаются к установленной сумме. Это может быть полезно для контроля подписок, игр или других платежей в магазине приложений.

Бюджет можно задать в разделе "Платежи и подписки" — "Бюджет и история". После этого нужно выбрать сумму и сохранить ее. Такой лимит можно изменить позже, однако он работает только для покупок, совершенных через Google Play.

Добавьте напоминание об отмене подписок

Для подписок и бесплатных пробных периодов полезно использовать напоминания в Google Календарь. Многие сервисы требуют добавить платежный метод еще на старте пробного периода, а после его завершения могут автоматически списать деньги за первый месяц.

Чтобы не пропустить дату списания, можно создать событие на день завершения пробного периода или накануне обновления подписки. Если календарь используется для многих событий, такие напоминания стоит выделить отдельным цветом, чтобы они не затерялись среди других дел.

Настройте лимит мобильного интернета

Отдельно Android позволяет контролировать расход мобильного интернета. Это важно для пользователей без безлимитного тарифа, ведь превышение пакета данных может привести к дополнительным платежам в счете оператора.

В настройках Android можно включить предупреждение о приближении к лимиту или установить жесткое ограничение на использование мобильных данных. Обычно эти параметры размещены в разделе "Сеть и интернет", возле настроек мобильного оператора, в пункте "Предупреждения и лимит данных".

На Samsung путь немного отличается: нужно открыть "Подключения", перейти в "Использование данных", а затем — в "Цикл оплаты и предупреждения о данных". Там можно включить предупреждение или установить лимит.

