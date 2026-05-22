4 места, где не стоит оставлять смартфон, чтобы не повредить его

Смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфон может выходить из строя не только из-за падения в воду или сильного удара. На его состояние также влияют перегрев, неправильная зарядка, плохая вентиляция и места, где устройство регулярно оставляют или носят.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Не оставляйте телефон возле источников тепла

Одна из главных угроз для смартфона — перегрев. Именно поэтому не стоит оставлять его рядом с духовкой, микроволновой печью, телевизором, батареей, обогревателем или другой техникой, которая нагревается во время работы.

Высокая температура вредит аккумулятору, экрану и внутренним компонентам. Если телефон часто перегревается, батарея быстрее теряет емкость, а само устройство может начать работать нестабильно.

Отдельная опасная привычка — оставлять телефон на зарядке в постели. Если положить его под подушку, накрыть одеялом или оставить на мягкой поверхности, тепло не будет нормально отводиться.

Читайте также:

Во время зарядки смартфон и адаптер могут нагреваться даже в обычных условиях. Если при этом нет вентиляции, риск перегрева возрастает. Это вредит батарее, а в случае неисправного аккумулятора или некачественной зарядки может создать опасность воспламенения.

Не оставляйте телефон в автомобиле

Автомобиль — еще одно место, где смартфон лучше не оставлять. Даже если машина стоит в тени, температура в салоне может быстро подниматься, особенно в теплую погоду.

Салон авто работает почти как теплица: тепло накапливается внутри и задерживается. Для электроники это опасно, ведь перегрев может повредить аккумулятор, экран и внутренние детали.

Не забывайте смартфон в контейнерах во время проверок

В местах контроля безопасности, например в аэропорту, люди часто кладут телефон в специальные контейнеры вместе с другими вещами и могут забыть его после проверки.

Чтобы не потерять устройство, лучше держать смартфон во внутреннем кармане сумки или отделении на молнии. После прохождения контроля стоит сразу проверять, все ли ценные вещи на месте.

Не носите телефон в кармане постоянно

Время от времени положить смартфон в карман — нормально. Но если он постоянно лежит там, это может создавать несколько проблем.

Во-первых, телефон может перегреваться из-за контакта с телом, особенно летом или во время активного использования. Во-вторых, устройство легче случайно согнуть, ударить или поцарапать ключами и другими вещами.

Если есть возможность, лучше носить смартфон в сумке, рюкзаке или отдельном отделении, где он не будет прижиматься к телу и другим предметам.

Ранее Новини.LIVE писали, что Bluetooth удобно использовать для наушников, колонок, авто, часов и других гаджетов, однако постоянно активное соединение может создавать лишние риски для безопасности смартфона. Если оставлять модуль включенным без надобности, это потенциально расширяет возможности для нежелательных подключений и угроз персональным данным.

Также Новини.LIVE рассказывали, что когда Android-смартфон начинает работать медленнее, пользователи часто не понимают, что лучше сделать — полностью выключить устройство или просто перезагрузить его. В большинстве повседневных случаев достаточно именно перезапуска, ведь он быстрее выполняет базовую задачу.