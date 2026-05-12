Почему не стоит постоянно держать Bluetooth включенным

Bluetooth на экране смартфона.

Bluetooth удобно использовать для наушников, колонок, авто, часов и других гаджетов. Но если оставлять его активным постоянно, это может создавать лишние риски для безопасности смартфона и персональных данных.

Почему постоянно включенный Bluetooth может быть опасным

Bluetooth работает на коротком расстоянии и обычно требует подтверждения подключения между устройствами. Однако это не означает, что технология полностью защищена от атак.

Специалисты по кибербезопасности предупреждают: если Bluetooth постоянно активен, злоумышленники могут видеть, с какими устройствами телефон подключался ранее. В некоторых случаях это позволяет подделать одно из таких устройств и попытаться получить доступ к смартфону.

Смартфон хранит много личной информации: фото, переписку, контакты, банковские приложения, документы и данные учетных записей. Именно поэтому он является привлекательной целью для атак.

Риск возрастает в общественных местах, где рядом может быть много неизвестных устройств. Если Bluetooth включен без надобности, телефон фактически постоянно "ищет" или принимает сигналы от окружающих гаджетов.

Что нужно делать для безопасности

Самый простой совет — выключать Bluetooth, когда он не нужен. Если вы не пользуетесь наушниками, часами, автомобильной системой или другими аксессуарами, лучше деактивировать соединение.

Также стоит удалять телефон из системы арендованного авто или чужих устройств после использования. Иначе информация о подключении может остаться в памяти системы.

На Android есть функция Fast Pair, которая помогает быстро находить Bluetooth-устройства поблизости. Она удобна, но в отдельных случаях может создавать дополнительные риски из-за постоянного сканирования.

Чтобы уменьшить опасность, можно отключить сканирование устройств поблизости. Для этого нужно перейти в настройки подключенных устройств и деактивировать поиск или сканирование рядом, если такая опция доступна на вашей модели.

На iPhone настроек видимости Bluetooth меньше: пользователь в основном может просто включать или выключать Bluetooth. Поэтому главное правило для владельцев iPhone такое же — не держать Bluetooth активным без надобности.

Если аксессуар не используется, лучше выключить Bluetooth через настройки или пункт управления.

