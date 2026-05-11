Пользователи iPhone реже переходят на Android: что показал опрос

Смартфоны Apple iPhone в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Пользователи iPhone остаются одними из самых преданных на рынке смартфонов. Новый опрос показал, что владельцы устройств Apple реже переходят на другие бренды, чем пользователи Android-смартфонов.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Почему пользователи iPhone не хотят переходить на Android

По данным опроса SellCell.com, в котором приняли участие 5 000 пользователей смартфонов, владельцы iPhone на 3,6% реже меняют бренд телефона, чем пользователи Android.

Лояльность к Apple за последние годы заметно выросла. Если в 2021 году этот показатель составлял 91,9%, то в 2026 году он превысил 96%. Для сравнения, среди Android-пользователей уровень лояльности составляет 86,4%.

Главная причина — простая приверженность к бренду. 60,8% опрошенных владельцев iPhone заявили, что остаются с Apple, потому что им просто больше нравятся эти смартфоны.

Читайте также:

Еще 17,4% пользователей отметили, что уже слишком глубоко интегрированы в экосистему Apple. Это логично, ведь iPhone хорошо работает вместе с Mac, iPad, Apple Watch и другими устройствами компании.

Apple годами развивает функции Continuity, которые позволяют удобно переключаться между iPhone, Mac и другими гаджетами. Именно эта связка делает переход на другой бренд менее привлекательным для многих пользователей.

Еще 8,7% респондентов заявили, что никогда не имели серьезных проблем со своим iPhone, поэтому не видят причин менять платформу.

Около 10% пользователей остаются с iPhone из-за простоты использования. Еще 3,1% назвали причиной доверие к подходу Apple в вопросах конфиденциальности и безопасности.

Для части покупателей это действительно важный фактор, ведь смартфон давно хранит банковские приложения, личные фото, переписку и доступ ко многим сервисам.

Почему часть пользователей готова перейти на Android

Несмотря на высокую лояльность, небольшая часть владельцев iPhone все же готова сменить бренд во время следующего обновления. Среди тех, кто допускает переход, более 25% объясняют это лучшим соотношением цены и возможностей у других брендов.

Еще 24,7% считают, что iPhone стал слишком дорогим. Учитывая ожидаемый рост цен на смартфоны, именно стоимость может стать одной из главных причин перехода на Android в будущем.

В то же время менее 15% потенциальных "перебежчиков" говорят, что им просто больше нравится Android. Еще 12,4% хотят сменить смартфон только ради нового опыта.

Ранее Новини.LIVE писали, что владельцы новых iPhone начали жаловаться на необычное поведение смартфонов после полной разрядки. В некоторых случаях устройство не включается сразу после подключения кабеля, не показывает индикатор низкого заряда и выглядит так, будто полностью вышел из строя.

Также Новини.LIVE рассказывали, что вокруг iPhone за годы сформировалось немало устойчивых представлений, которые пользователи часто воспринимают как неоспоримые факты. Часть таких убеждений кажется безобидной, но на практике может лишь запутывать и мешать правильно пользоваться смартфоном.