Користувачі iPhone рідше переходять на Android: що показало опитування

Користувачі iPhone залишаються одними з найвідданіших на ринку смартфонів. Нове опитування показало, що власники пристроїв Apple рідше переходять на інші бренди, ніж користувачі Android-смартфонів.

Чому користувачі iPhone не хочуть переходити на Android

За даними опитування SellCell.com, у якому взяли участь 5 000 користувачів смартфонів, власники iPhone на 3,6% рідше змінюють бренд телефона, ніж користувачі Android.

Лояльність до Apple за останні роки помітно зросла. Якщо у 2021 році цей показник становив 91,9%, то у 2026 році він перевищив 96%. Для порівняння, серед Android-користувачів рівень лояльності становить 86,4%.

Головна причина — проста прихильність до бренду. 60,8% опитаних власників iPhone заявили, що залишаються з Apple, бо їм просто більше подобаються ці смартфони.

Ще 17,4% користувачів зазначили, що вже надто глибоко інтегровані в екосистему Apple. Це логічно, адже iPhone добре працює разом із Mac, iPad, Apple Watch та іншими пристроями компанії.

Apple роками розвиває функції Continuity, які дозволяють зручно перемикатися між iPhone, Mac та іншими гаджетами. Саме ця зв'язка робить перехід на інший бренд менш привабливим для багатьох користувачів.

Ще 8,7% респондентів заявили, що ніколи не мали серйозних проблем зі своїм iPhone, тому не бачать причин змінювати платформу.

Близько 10% користувачів залишаються з iPhone через простоту використання. Ще 3,1% назвали причиною довіру до підходу Apple у питаннях конфіденційності та безпеки.

Для частини покупців це справді важливий фактор, адже смартфон давно зберігає банківські застосунки, особисті фото, листування й доступ до багатьох сервісів.

Чому частина користувачів готова перейти на Android

Попри високу лояльність, невелика частина власників iPhone все ж готова змінити бренд під час наступного оновлення. Серед тих, хто допускає перехід, понад 25% пояснюють це кращим співвідношенням ціни та можливостей в інших брендів.

Ще 24,7% вважають, що iPhone став занадто дорогим. З огляду на очікуване зростання цін на смартфони, саме вартість може стати однією з головних причин переходу на Android у майбутньому.

Водночас менш ніж 15% потенційних "перебіжчиків" кажуть, що їм просто більше подобається Android. Ще 12,4% хочуть змінити смартфон лише заради нового досвіду.

