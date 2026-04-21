3 міфи про iPhone, у які досі вірять мільйони користувачів

Смартфон Apple iPhone 17e під проточною водою. Фото: кадр з відео/YouTube

Навколо iPhone роками накопичилося чимало стійких уявлень, які користувачі часто сприймають як факт. Частина з них здається безпечною, але на практиці може лише заплутувати і заважати правильно користуватися смартфоном.

Про три такі міфи пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Фонові застосунки потрібно постійно закривати

Багато власників iPhone вважають, що якщо не закривати програми вручну, вони нібито продовжують активно працювати у фоновому режимі та швидко розряджають батарею. Насправді iOS переводить такі застосунки в стан сну або призупинення, якщо з ними все гаразд і вони не виконують окремих активних процесів.

Через це постійне примусове закриття програм не дає відчутної користі для акумулятора. Ба більше, повторне відкриття застосунку може навпаки сильніше впливати на заряд, ніж його перебування у фоновому стані.

iPhone не може підхопити вірус або шкідливе ПЗ

iPhone дійсно вважається менш уразливим до шкідливих програм, ніж багато Android-пристроїв, зокрема через суворіший контроль Apple над сторонніми застосунками. Але це не означає, що смартфони Apple повністю захищені від усіх загроз.

Атаки на пристрої Apple за останні роки зросли, а сам iPhone технічно все ж може стати мішенню для вірусів, шкідливого ПЗ або фішингових схем. Саме тому користувачам радять не ігнорувати базові правила безпеки, не зламувати пристрій і своєчасно оновлювати iOS.

iPhone є водонепроникним

Ще одна поширена помилка полягає в тому, що iPhone нібито повністю не боїться води. Насправді смартфони Apple мають лише різний рівень водостійкості, а це не те саме, що повна водонепроникність.

Тобто пристрій може пережити бризки або незначний контакт із вологою, але це не означає, що його можна без наслідків занурювати у воду. Apple окремо підкреслює, що водостійкий iPhone не є водонепроникним.

Компанія не радить використовувати рис для сушіння iPhone після контакту з рідиною. Замість цього смартфон варто залишити в сухому місці або обережно струсити воду, що могла затриматися в корпусі.

