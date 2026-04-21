3 мифа об iPhone, в которые до сих пор верят миллионы пользователей

Смартфон Apple iPhone 17e под проточной водой. Фото: кадр из видео/YouTube

Вокруг iPhone годами накопилось немало устойчивых представлений, которые пользователи часто воспринимают как факт. Часть из них кажется безопасной, но на практике может лишь запутывать и мешать правильно пользоваться смартфоном.

О трех таких мифах пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Фоновые приложения нужно постоянно закрывать

Многие владельцы iPhone считают, что если не закрывать программы вручную, они якобы продолжают активно работать в фоновом режиме и быстро разряжают батарею. На самом деле iOS переводит такие приложения в состояние сна или приостановки, если с ними все в порядке и они не выполняют отдельных активных процессов.

Поэтому постоянное принудительное закрытие программ не дает ощутимой пользы для аккумулятора. Более того, повторное открытие приложения может наоборот сильнее влиять на заряд, чем его пребывание в фоновом состоянии.

iPhone не может подхватить вирус или вредоносное ПО

iPhone действительно считается менее уязвимым к вредоносным программам, чем многие Android-устройства, в частности из-за более строгого контроля Apple над сторонними приложениями. Но это не значит, что смартфоны Apple полностью защищены от всех угроз.

Читайте также:

Атаки на устройства Apple за последние годы выросли, а сам iPhone технически все же может стать мишенью для вирусов, вредоносного ПО или фишинговых схем. Именно поэтому пользователям советуют не игнорировать базовые правила безопасности, не взламывать устройство и своевременно обновлять iOS.

iPhone является водонепроницаемым

Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что iPhone якобы полностью не боится воды. На самом деле смартфоны Apple имеют лишь разный уровень водостойкости, а это не то же самое, что полная водонепроницаемость.

То есть устройство может пережить брызги или незначительный контакт с влагой, но это не значит, что его можно без последствий погружать в воду. Apple отдельно подчеркивает, что водостойкий iPhone не является водонепроницаемым.

Компания не советует использовать рис для сушки iPhone после контакта с жидкостью. Вместо этого смартфон стоит оставить в сухом месте или осторожно стряхнуть воду, которая могла задержаться в корпусе.

