Как отключить рекламу на телефоне: простые способы без лишних программ

Реклама на смартфонах может появляться не только в приложениях и браузере, но и в уведомлениях или даже отдельных системных меню. Из-за этого телефон не только раздражает лишними баннерами, но и может работать медленнее.

Как выключить рекламу на Android

На Android нежелательные объявления часто связаны с разрешениями, которые пользователь ранее предоставил приложениям. Чтобы уменьшить количество рекламы, стоит зайти в настройки, открыть раздел с приложениями и уведомлениями и отключить показ уведомлений для программ, которые присылают лишние баннеры или другие рекламные сигналы.

Если нужно жестче фильтровать трафик, можно воспользоваться специальными блокировщиками. Среди таких решений есть AdGuard и NetGuard, которые помогают эффективнее убирать рекламу, хотя часто доступны на платной основе. В качестве бесплатной альтернативы можно использовать Adblock Fast, однако он имеет более скромные возможности и не поддерживает украинский язык.

Как убрать рекламу на iPhone

На смартфонах Apple реклама случается реже, но тоже может поступать в виде навязчивых уведомлений. В таком случае достаточно открыть настройки уведомлений и просмотреть список программ, которым разрешено отправлять уведомления.

Читайте также:

Для приложений, которые беспокоят без надобности, эти разрешения можно отключить. Это поможет убрать хотя бы ту часть рекламы, которая приходит через систему уведомлений.

Что делать с рекламой в браузере

Отдельная проблема — реклама на сайтах. Она может появляться в виде баннеров, видео или всплывающих окон, которые мешают просмотру страниц.

Самым надежным способом в таком случае считается использование браузерных блокировщиков. На Android такие инструменты можно скачать через Google Play Store. Среди популярных решений есть AdGuard, который не только блокирует рекламу, но и помогает лучше защищать приватность, ограничивая слежку со стороны сайтов. Для браузеров на iPhone тоже доступны подобные расширения, хотя сама система имеет определенные ограничения.

Как отключить рекламу на Xiaomi

Отдельно выделяются смартфоны Xiaomi, где реклама может появляться даже в системных приложениях. Это связывают с тем, что часть стоимости устройств компания компенсирует через рекламные вставки.

Чтобы уменьшить их количество, в настройках нужно отключить показ рекомендаций на рабочем столе. Далее в меню "Все приложения" следует выключить опцию "Получать рекомендации". Кроме этого, в разделе "Пароли и безопасность", а затем в "Конфиденциальности" можно отказаться от персонализированной рекламы и деактивировать сервис MSA, который отвечает за значительную часть рекламных объявлений на устройстве.

Ранее Новини.LIVE писали, что регулярная перезагрузка смартфона может быть простым, но действенным способом избавиться от мелких программных сбоев, зависаний и лишних фоновых процессов, которые со временем влияют на быстродействие и автономность.

Также Новини.LIVE рассказывали, что медленная беспроводная зарядка iPhone нередко связана не с самим смартфоном, а с неподходящим адаптером питания или кабелем. Даже если зарядная площадка формально поддерживает более высокую мощность, слабый блок питания способен снизить фактическую скорость зарядки и превратить удобный сценарий на значительно более долгий процесс.