Видео

Что будет, если не выключать Wi-Fi на телефоне на ночь

Что будет, если не выключать Wi-Fi на телефоне на ночь

Дата публикации 19 апреля 2026 06:32
Важно выключать Wi-Fi на телефоне на ночь: что будет иначе
Мужчина со смартфоном в постели. Фото: кадр из видео/YouTube

Wi-Fi на смартфоне для большинства давно работает почти непрерывно, поэтому вопрос ночного отключения возникает все чаще. Часть пользователей задумывается, влияет ли активное соединение на сон, заряд батареи и общий комфорт ночью.

Почему некоторые выключают Wi-Fi перед сном

Смартфоны и другие подключенные к сети устройства постоянно работают в беспроводной среде. Поэтому многим кажется логичным выключать Wi-Fi хотя бы на ночь, когда интернет не является настолько нужным.

Одна из причин такого шага связана с желанием уменьшить влияние электромагнитного излучения. Другая — в обычном бытовом комфорте: без активного соединения меньше шансов снова брать телефон в руки перед сном или отвлекаться, когда уже пришло время засыпать.

Отключение беспроводного интернета ночью может уменьшить количество раздражителей, которые мешают отдыху. Речь идет прежде всего об оповещениях, вибрации и других сигналах, которые могут нарушать покой.

В результате сон может становиться более спокойным, а тревожность — ниже. Именно поэтому для части пользователей выключенный Wi-Fi ночью — это не техническая, а скорее бытовая привычка, которая помогает лучше отдыхать.

Еще один аргумент в пользу ночного отключения Wi-Fi — экономия заряда. Когда соединение выключено, смартфон тратит меньше энергии в фоновом режиме и медленнее разряжается к утру.

Особенно это может быть заметно на более старых моделях, где аккумулятор уже не держит заряд так хорошо, как раньше. В таком случае даже небольшое снижение фоновой активности может дать ощутимый эффект.

Отдельно стоит учитывать настройки автоматического подключения к сетям. В некоторых случаях смартфон может самостоятельно искать и подключаться к доступным Wi-Fi-сетям, даже пока владелец спит.

Это создает лишний риск, если устройство случайно подключится к опасной или подозрительной сети. Отключение Wi-Fi на ночь лишает и такой вероятности.

Ранее Новини.LIVE писали, что стандартные настройки роутера не всегда являются оптимальными ни с точки зрения стабильности сети, ни с точки зрения безопасности. Именно поэтому Apple советует пересмотреть несколько базовых параметров, которые могут помочь одновременно улучшить защиту домашнего Wi-Fi и сделать его работу более надежной.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Wi-Fi-роутер часто ошибочно воспринимают лишь как промежуточное звено между модемом и устройствами, подключенными к интернету. На самом деле современные модели способны выполнять значительно более широкую роль в быту.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
