Важливо вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч: що буде інакше

Чоловік зі смартфоном у ліжку. Фото: кадр з відео/YouTube

Wi-Fi на смартфоні для більшості давно працює майже безперервно, тому питання нічного відключення виникає дедалі частіше. Частина користувачів замислюється, чи впливає активне з'єднання на сон, заряд батареї та загальний комфорт уночі.

Про це пише редакція Новини.LIVE.

Чому дехто вимикає Wi-Fi перед сном

Смартфони та інші підключені до мережі пристрої постійно працюють у бездротовому середовищі. Через це багатьом здається логічним вимикати Wi-Fi хоча б на ніч, коли інтернет не є настільки потрібним.

Одна з причин такого кроку пов'язана з бажанням зменшити вплив електромагнітного випромінювання. Інша — у звичайному побутовому комфорті: без активного з'єднання менше шансів знову брати телефон у руки перед сном або відволікатися, коли вже настав час засинати.

Відключення бездротового інтернету вночі може зменшити кількість подразників, які заважають відпочинку. Йдеться насамперед про сповіщення, вібрації та інші сигнали, які можуть порушувати спокій.

У результаті сон може ставати спокійнішим, а тривожність — нижчою. Саме тому для частини користувачів вимкнений Wi-Fi вночі — це не технічна, а радше побутова звичка, яка допомагає краще відпочивати.

Ще один аргумент на користь нічного відключення Wi-Fi — економія заряду. Коли з'єднання вимкнене, смартфон витрачає менше енергії у фоновому режимі й повільніше розряджається до ранку.

Особливо це може бути помітно на старіших моделях, де акумулятор уже не тримає заряд так добре, як раніше. У такому разі навіть невелике зниження фонової активності може дати відчутний ефект.

Окремо варто враховувати налаштування автоматичного підключення до мереж. У деяких випадках смартфон може самостійно шукати та під'єднуватися до доступних Wi-Fi-мереж, навіть поки власник спить.

Це створює зайвий ризик, якщо пристрій випадково під'єднається до небезпечної або підозрілої мережі. Вимкнення Wi-Fi на ніч позбавляє і такої ймовірності.

