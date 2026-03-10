Про них не всі знають — 5 прихованих, але корисних функцій Wi-Fi-роутера

Логотип Wi-Fi та роутер на столі. Фото: Freepik, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Wi-Fi-роутер зазвичай сприймають лише як ланку між модемом і пристроями, які підключаються до інтернету. Насправді сучасні моделі можуть закривати набагато більше побутових потреб, а частина таких функцій доступна навіть на роутерах, випущених протягом останнього десятиліття.

Спільне мережеве сховище для файлів

Одне з практичних рішень — підключення спільного мережевого сховища. У деяких роутерах для цього передбачено USB-порт, через який можна під'єднати флешку або зовнішній накопичувач і відкрити доступ до нього для всіх пристроїв у локальній мережі.

Такий формат підходить для обміну файлами, зберігання фото й відео, резервного копіювання або створення спільної медіатеки. Підтримка цієї функції залежить від бренду й моделі роутера.

Мережевий принтер для всіх пристроїв удома

Ще одна поширена можливість — спільний доступ до принтера через мережу. Якщо роутер підтримує такий режим, до нього можна під'єднати дротовий принтер і зробити його доступним із різних пристроїв удома.

У випадку з моделями принтерів, які вже мають підтримку Wi-Fi, така схема може бути непотрібною, оскільки вони часто працюють у мережі самостійно без додаткового підключення через роутер.

Гостьова мережа для розумного дому

Окремий сценарій — створення гостьової мережі для пристроїв розумного дому. Багато роутерів працюють із двома діапазонами, зокрема 2,4 ГГц і 5 ГГц, а значна частина старіших гаджетів і IoT-пристроїв підтримує лише 2,4 ГГц.

Розділення мережі в такому разі допомагає не перевантажувати основне підключення. Гостьова мережа зазвичай ізольована від головної, тому під'єднані до неї пристрої не отримують доступу до спільних файлів або накопичувачів у домашній мережі.

VPN для всієї домашньої мережі

Деякі роутери також дають змогу налаштувати VPN на рівні всієї мережі. Якщо модель підтримує протоколи WireGuard або OpenVPN, захист поширюється на всі пристрої, що підключаються через цей роутер — від смартфонів і планшетів до телевізорів і ігрових консолей.

У частині випадків така функція доступна одразу, а іноді для неї потрібна альтернативна прошивка на кшталт DD-WRT або OpenWrt.

Батьківський контроль у налаштуваннях роутера

У багатьох роутерах є вбудовані інструменти батьківського контролю. Через адміністративну панель можна встановлювати часові обмеження, блокувати окремі сайти, тимчасово вимикати доступ до Wi-Fi або задавати індивідуальні правила користування мережею для членів родини.

Окремо в інтернеті поширився простий спосіб дізнатися пароль від збереженої Wi-Fi-мережі на комп'ютерах із Windows. Для цього достатньо виконати одну системну команду.