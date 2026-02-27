Як знайти пароль від Wi-Fi на ноутбуці — потрібнно ввести лише одну команду

Логотип Wi-Fi та жінка за ноутбуком. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

У соцмережах набрав популярності спосіб, який допомагає знайти пароль від збереженої Wi-Fi-мережі на ПК або ноутбуці з Windows — для цього потрібна одна команда.

Про це йдеться у відео на X.

Як подивитися пароль від Wi-Fi в Windows

Спосіб працює лише на комп'ютерах із Windows, де мережа вже була підключена раніше й збережена в системі.

Щоб відкрити командний рядок, запустіть вікно "Виконати" комбінацією Win+R, у полі введіть cmd і натисніть Enter. Після появи командного рядка введіть таку команду (замінивши назву мережі на свою) та натисніть Enter:

netsh wlan show profile name="Назва Wi-Fi" key=clear

Після цього Windows покаже параметри профілю підключення та безпеки. Пароль від мережі відображається в блоці безпеки поруч із рядком Key Content (або його локалізованим аналогом).

Варто звернути увагу, що у командному рядку редагування введеного тексту може бути незручним — у разі помилки інколи доводиться стирати введення до місця помилки й набирати команду знову.

Проблеми з доступом до Wi-Fi часто виникають не лише через забутий пароль. Навіть справний роутер із часом може не справлятися з сучасним навантаженням.

Водночас невдале розташування Wi-Fi-роутера призводить до нерівномірного розподілу сигналу та розривів з'єднання в кімнатах. У таких випадках варто перевірити не лише налаштування мережі, а й фізичне розміщення обладнання.