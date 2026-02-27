Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Як дізнатися пароль від Wi-Fi на ноутбуці, якщо забули його

Як дізнатися пароль від Wi-Fi на ноутбуці, якщо забули його

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 16:32
Як знайти пароль від Wi-Fi на ноутбуці — потрібнно ввести лише одну команду
Логотип Wi-Fi та жінка за ноутбуком. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

У соцмережах набрав популярності спосіб, який допомагає знайти пароль від збереженої Wi-Fi-мережі на ПК або ноутбуці з Windows — для цього потрібна одна команда.

Про це йдеться у відео на X.

Реклама
Читайте також:

Як подивитися пароль від Wi-Fi в Windows

Спосіб працює лише на комп'ютерах із Windows, де мережа вже була підключена раніше й збережена в системі.

Щоб відкрити командний рядок, запустіть вікно "Виконати" комбінацією Win+R, у полі введіть cmd і натисніть Enter. Після появи командного рядка введіть таку команду (замінивши назву мережі на свою) та натисніть Enter:

  • netsh wlan show profile name="Назва Wi-Fi" key=clear

Після цього Windows покаже параметри профілю підключення та безпеки. Пароль від мережі відображається в блоці безпеки поруч із рядком Key Content (або його локалізованим аналогом).

Варто звернути увагу, що у командному рядку редагування введеного тексту може бути незручним — у разі помилки інколи доводиться стирати введення до місця помилки й набирати команду знову.

Проблеми з доступом до Wi-Fi часто виникають не лише через забутий пароль. Навіть справний роутер із часом може не справлятися з сучасним навантаженням.

Водночас невдале розташування Wi-Fi-роутера призводить до нерівномірного розподілу сигналу та розривів з'єднання в кімнатах. У таких випадках варто перевірити не лише налаштування мережі, а й фізичне розміщення обладнання.

інтернет Windows пароль WiFi ноутбук комп'ютери
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації