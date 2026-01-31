Як правильно повернути антени Wi-Fi роутера, щоб інтернет був стабільним

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: Freepik

Слабкий Wi-Fi і розриви з'єднання часто спричиняє не провайдер, а невдале розташування роутера та його антен. Пристрій нерідко ставлять у "зручному" місці біля входу чи в коридорі, але сигнал у такому разі розходиться нерівномірно — і в кімнатах інтернет працює помітно гірше.

Чому роутер не варто залишати на "заводському" місці

Wi-Fi-сигнал погано проходить крізь стіни, двері та великі меблі, тому розміщення роутера в кутку квартири, у шафі або просто на підлозі майже завжди погіршує покриття. Часто пристрій стоїть у передпокої, через що значна частина сигналу "вилітає" до сусідів або на вулицю, а віддалені кімнати залишаються без стабільного зв'язку.

На якість також впливають джерела перешкод поруч: мікрохвильова піч, інша побутова техніка та металеві поверхні, які здатні "глушити" або послаблювати сигнал.

Де найкраще поставити роутер

Оптимальна точка — ближче до центру житлового простору, щоб між роутером і гаджетами було якомога менше перешкод. У багатоповерхових будинках пристрій доцільно ставити ближче до сходової зони або на середньому рівні, щоб покриття розподілялося рівномірніше.

Висота теж має значення: найчастіше найкраще працює розміщення на рівні приблизно 1-1,5 метра від підлоги, на відкритій поверхні. Роутер краще не ховати всередину меблів і не ставити за телевізором. Так само небажано розміщувати його біля вікон і поряд із великою технікою, щоб сигнал не втрачався.

Як правильно повернути антени

Антени не "світять" сигналом однаково в усі боки — поширення нагадує "бублик" навколо осі антени. Коли антени стоять вертикально, сигнал краще розходиться в горизонтальній площині. Якщо антену розташувати горизонтально, вона сильніше "працює" у напрямку вгору та вниз.

Для стандартної квартири найпростіше рішення — тримати всі антени вертикально. Якщо житло має кілька рівнів, антени можна комбінувати: одну залишити вертикально, іншу нахилити або покласти горизонтально — так сигнал розподілиться між поверхами краще.

Коли потрібно посилити зв'язок у конкретній кімнаті, антени можна повернути в її бік, але важливо зберігати паралельність між ними.

Іноді перестановки роутера замало — тоді варто почати з оптимізації налаштувань. Спеціальні додатки допомагають знайти найменш завантажений Wi-Fi-канал. Також корисно розділяти діапазони: 5 ГГц використовувати для швидких пристроїв поблизу роутера, а 2,4 ГГц — для зон, де сигнал має "пробиватися" через перешкоди й відстань.

Для розширення покриття можна під'єднати Wi-Fi-ретранслятор: він приймає сигнал і передає далі, хоча швидкість при цьому інколи знижується. Найстабільнішим варіантом для великого житла вважається Mesh-система — кілька модулів створюють єдину "безшовну" мережу з одним ім'ям і паролем, щоб інтернет працював упевнено в усіх кімнатах.

