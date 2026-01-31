Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Відео

Вертикально чи горизонтально — як ставити антени Wi-Fi

Вертикально чи горизонтально — як ставити антени Wi-Fi

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 06:32
Як правильно повернути антени Wi-Fi роутера, щоб інтернет був стабільним
Wi-Fi-роутер на столі. Фото: Freepik

Слабкий Wi-Fi і розриви з'єднання часто спричиняє не провайдер, а невдале розташування роутера та його антен. Пристрій нерідко ставлять у "зручному" місці біля входу чи в коридорі, але сигнал у такому разі розходиться нерівномірно — і в кімнатах інтернет працює помітно гірше.

Про це пише iTechua.

Читайте також:

Чому роутер не варто залишати на "заводському" місці

Wi-Fi-сигнал погано проходить крізь стіни, двері та великі меблі, тому розміщення роутера в кутку квартири, у шафі або просто на підлозі майже завжди погіршує покриття. Часто пристрій стоїть у передпокої, через що значна частина сигналу "вилітає" до сусідів або на вулицю, а віддалені кімнати залишаються без стабільного зв'язку.

На якість також впливають джерела перешкод поруч: мікрохвильова піч, інша побутова техніка та металеві поверхні, які здатні "глушити" або послаблювати сигнал.

Де найкраще поставити роутер

Оптимальна точка — ближче до центру житлового простору, щоб між роутером і гаджетами було якомога менше перешкод. У багатоповерхових будинках пристрій доцільно ставити ближче до сходової зони або на середньому рівні, щоб покриття розподілялося рівномірніше.

Висота теж має значення: найчастіше найкраще працює розміщення на рівні приблизно 1-1,5 метра від підлоги, на відкритій поверхні. Роутер краще не ховати всередину меблів і не ставити за телевізором. Так само небажано розміщувати його біля вікон і поряд із великою технікою, щоб сигнал не втрачався.

Як правильно повернути антени

Антени не "світять" сигналом однаково в усі боки — поширення нагадує "бублик" навколо осі антени. Коли антени стоять вертикально, сигнал краще розходиться в горизонтальній площині. Якщо антену розташувати горизонтально, вона сильніше "працює" у напрямку вгору та вниз.

Для стандартної квартири найпростіше рішення — тримати всі антени вертикально. Якщо житло має кілька рівнів, антени можна комбінувати: одну залишити вертикально, іншу нахилити або покласти горизонтально — так сигнал розподілиться між поверхами краще.

Коли потрібно посилити зв'язок у конкретній кімнаті, антени можна повернути в її бік, але важливо зберігати паралельність між ними.

Іноді перестановки роутера замало — тоді варто почати з оптимізації налаштувань. Спеціальні додатки допомагають знайти найменш завантажений Wi-Fi-канал. Також корисно розділяти діапазони: 5 ГГц використовувати для швидких пристроїв поблизу роутера, а 2,4 ГГц — для зон, де сигнал має "пробиватися" через перешкоди й відстань.

Для розширення покриття можна під'єднати Wi-Fi-ретранслятор: він приймає сигнал і передає далі, хоча швидкість при цьому інколи знижується. Найстабільнішим варіантом для великого житла вважається Mesh-система — кілька модулів створюють єдину "безшовну" мережу з одним ім'ям і паролем, щоб інтернет працював упевнено в усіх кімнатах.

Нагадаємо, проблеми з Wi-Fi часто виникають не через тариф або сам роутер, а через невдало обране місце для його встановлення в оселі. На якість і стабільність сигналу впливають радіоперешкоди від побутової техніки, конструктивні елементи інтер'єру та умови, які можуть зашкодити роботі самого пристрою.

Також ми писали, що бездротовий інтернет давно став частиною повсякденного життя, адже більшість гаджетів постійно під'єднані до Wi-Fi. Водночас користувачі дедалі частіше замислюються, чи може така звичка впливати на самопочуття та чи варто відключати з'єднання на ніч.

інтернет гаджети WiFi корисні поради роутер функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
