Как правильно повернуть антенны Wi-Fi роутера, чтобы интернет был стабильным

Слабый Wi-Fi и разрывы соединения часто вызывает не провайдер, а неудачное расположение роутера и его антенн. Устройство нередко ставят в "удобном" месте у входа или в коридоре, но сигнал в таком случае расходится неравномерно — и в комнатах интернет работает заметно хуже.

Почему роутер не стоит оставлять на "заводском" месте

Wi-Fi-сигнал плохо проходит сквозь стены, двери и крупную мебель, поэтому размещение роутера в углу квартиры, в шкафу или просто на полу почти всегда ухудшает покрытие. Часто устройство стоит в прихожей, из-за чего значительная часть сигнала "вылетает" к соседям или на улицу, а отдаленные комнаты остаются без стабильной связи.

На качество также влияют источники помех рядом: микроволновая печь, другая бытовая техника и металлические поверхности, которые способны "глушить" или ослаблять сигнал.

Где лучше всего поставить роутер

Оптимальная точка — ближе к центру жилого пространства, чтобы между роутером и гаджетами было как можно меньше препятствий. В многоэтажных домах устройство целесообразно ставить ближе к лестничной зоне или на среднем уровне, чтобы покрытие распределялось равномернее.

Высота тоже имеет значение: чаще всего лучше всего работает размещение на уровне примерно 1-1,5 метра от пола, на открытой поверхности. Роутер лучше не прятать внутрь мебели и не ставить за телевизором. Так же нежелательно размещать его возле окон и рядом с крупной техникой, чтобы сигнал не терялся.

Как правильно повернуть антенны

Антенны не "светят" сигналом одинаково во все стороны — распространение напоминает "бублик" вокруг оси антенны. Когда антенны стоят вертикально, сигнал лучше расходится в горизонтальной плоскости. Если антенну расположить горизонтально, она сильнее "работает" в направлении вверх и вниз.

Для стандартной квартиры самое простое решение — держать все антенны вертикально. Если жилье имеет несколько уровней, антенны можно комбинировать: одну оставить вертикально, другую наклонить или положить горизонтально — так сигнал распределится между этажами лучше.

Когда нужно усилить связь в конкретной комнате, антенны можно повернуть в ее сторону, но важно сохранять параллельность между ними.

Иногда перестановки роутера мало — тогда стоит начать с оптимизации настроек. Специальные приложения помогают найти наименее загруженный Wi-Fi-канал. Также полезно разделять диапазоны: 5 ГГц использовать для быстрых устройств вблизи роутера, а 2,4 ГГц — для зон, где сигнал должен "пробиваться" через препятствия и расстояние.

Для расширения покрытия можно подключить Wi-Fi-ретранслятор: он принимает сигнал и передает дальше, хотя скорость при этом иногда снижается. Самым стабильным вариантом для большого жилья считается Mesh-система — несколько модулей создают единую "бесшовную" сеть с одним именем и паролем, чтобы интернет работал уверенно во всех комнатах.

