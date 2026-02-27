Как узнать пароль от Wi-Fi на компьютере — нужно использовать всего одну команду

Логотип Wi-Fi и женщина за ноутбуком. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В соцсетях разошёлся короткий ролик с приёмом для тех, кто забыл пароль от Wi-Fi, но хочет подключить новый гаджет. Речь идёт о компьютерах и ноутбуках на Windows: система хранит параметры уже подключённых сетей, и их можно вывести через командную строку.

Об этом говорится в видео на X.

Как посмотреть пароль от Wi-Fi в Windows

Способ работает только на компьютерах с Windows, где сеть уже была подключена ранее и сохранена в системе.

Чтобы открыть командную строку, запустите окно "Выполнить" комбинацией Win+R, в поле введите cmd и нажмите Enter. После появления командной строки введите следующую команду (заменив название сети на свое) и нажмите Enter:

netsh wlan show profile name="Название Wi-Fi" key=clear

После этого Windows покажет параметры профиля подключения и безопасности. Пароль от сети отображается в блоке безопасности рядом со строкой Key Content (или его локализованным аналогом).

Стоит обратить внимание, что в командной строке редактирование введенного текста может быть неудобным — в случае ошибки иногда приходится стирать ввод до места ошибки и набирать команду снова.

Проблемы с доступом к Wi-Fi часто возникают не только из-за забытого пароля. Даже исправный роутер со временем может не справляться с современной нагрузкой.

В то же время неудачное расположение Wi-Fi-роутера приводит к неравномерному распределению сигнала и разрывам соединения в комнатах. В таких случаях стоит проверить не только настройки сети, но и физическое размещение оборудования.