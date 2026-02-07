Важно выключать Wi-Fi на ночь — что будет иначе

Видео
Видео

Главная Технологии Что будет, если не выключать Wi-Fi на телефоне на ночь

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 16:32
Девушка со смартфоном в постели. Фото: Freepik

Беспроводной интернет стал привычным фоном: большинство гаджетов постоянно держатся за Wi-Fi. Но перед сном все чаще возникает простой вопрос — есть ли смысл оставлять соединение включенным на ночь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, есть ли смысл выключать Wi-Fi на ночь.

Стоит ли выключать Wi-Fi перед сном

Смартфон, как и другие устройства дома, во время работы сети создает электромагнитное излучение. Поэтому желание выключить Wi-Fi выглядит логичным, но на практике появляются сомнения: без интернета часть функций может работать иначе, поэтому не все решаются отключать соединение именно на телефоне перед сном.

Впрочем, причин делать это несколько — в основном они касаются самочувствия и комфорта. В частности, выключенный Wi-Fi ночью уменьшает влияние электромагнитного излучения. Также это помогает меньше тянуться к экрану перед сном и не отвлекаться, когда уже пытаетесь заснуть.

Отдельные исследования связывают отключение Wi-Fi с более низким уровнем тревожности: сон может становиться качественнее, ведь человека не беспокоят оповещения, вибрации и другие раздражители.

Есть и чисто практический плюс — экономия заряда. Когда соединение выключено, смартфон разряжается медленнее, что может быть заметно на более старых моделях и в целом положительно влиять на ресурс аккумулятора.

Стоит учитывать и аспект безопасности: при определенных настройках телефон способен автоматически подключаться к доступным сетям, даже когда вы спите. Такие "переходы" могут нести риски, если устройство случайно подключится к опасной или вредной сети — а отключение Wi-Fi на ночь убирает эту угрозу.

Напомним, слабый сигнал Wi-Fi и частые разрывы соединения нередко связаны не с работой провайдера, а с неудачным расположением роутера и его антенн. Устройство часто ставят в "удобном" месте — у входа или в коридоре, — из-за чего сигнал распределяется неравномерно, а в комнатах интернет заметно теряет стабильность.

Также мы писали, что домашняя Wi-Fi-сеть может работать нестабильно даже при формально высокой скорости по тарифу. Во многих случаях причина кроется в настройках роутера, которые остались стандартными или давно не пересматривались и не обновлялись.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
