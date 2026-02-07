Важливо вимикати Wi-Fi на ніч — що буде інакше

Дівчина зі смартфоном у ліжку. Фото: Freepik

Бездротовий інтернет став звичним фоном: більшість гаджетів постійно тримаються за Wi-Fi. Та перед сном дедалі частіше виникає просте питання — чи є сенс залишати з'єднання увімкненим на ніч.

Чи варто вимикати Wi-Fi перед сном

Смартфон, як і інші пристрої вдома, під час роботи мережі створює електромагнітне випромінювання. Тому бажання вимкнути Wi-Fi має логічний вигляд, але на практиці з'являються сумніви: без інтернету частина функцій може працювати інакше, тож не всі наважуються відключати з'єднання саме на телефоні перед сном.

Утім, причин робити це кілька — здебільшого вони стосуються самопочуття та комфорту. Зокрема, вимкнений Wi-Fi вночі зменшує вплив електромагнітного випромінювання. Також це допомагає менше тягнутися до екрана перед сном і не відволікатися, коли вже намагаєтеся заснути.

Окремі дослідження пов'язують відключення Wi-Fi з нижчим рівнем тривожності: сон може ставати якіснішим, адже людину не турбують сповіщення, вібрації та інші подразники.

Є й суто практичний плюс — економія заряду. Коли з'єднання вимкнене, смартфон розряджається повільніше, що може бути помітно на старіших моделях і загалом позитивно впливати на ресурс акумулятора.

Варто враховувати й аспект безпеки: за певних налаштувань телефон здатен автоматично під’єднуватися до доступних мереж, навіть коли ви спите. Такі "переходи" можуть нести ризики, якщо пристрій випадково під'єднається до небезпечної або шкідливої мережі — а вимкнення Wi-Fi на ніч прибирає цю загрозу.

