Часто остаются незамеченными — 5 полезных функций Wi-Fi-роутера

Для большинства пользователей Wi-Fi-роутер — это просто устройство, которое подключает дом к интернету через модем. На практике его функции могут быть шире, причем многие из таких опций встречаются не только у новых моделей, но и у устройств, выпущенных за последние годы.

Общее сетевое хранилище для файлов

Одно из практичных решений — подключение совместного сетевого хранилища. В некоторых роутерах для этого предусмотрен USB-порт, через который можно подключить флешку или внешний накопитель и открыть доступ к нему для всех устройств в локальной сети.

Такой формат подходит для обмена файлами, хранения фото и видео, резервного копирования или создания общей медиатеки. Поддержка этой функции зависит от бренда и модели роутера.

Сетевой принтер для всех устройств дома

Еще одна распространенная возможность — совместный доступ к принтеру через сеть. Если роутер поддерживает такой режим, к нему можно подключить проводной принтер и сделать его доступным с разных устройств дома.

В случае с моделями принтеров, которые уже имеют поддержку Wi-Fi, такая схема может быть ненужной, поскольку они часто работают в сети самостоятельно без дополнительного подключения через роутер.

Гостевая сеть для умного дома

Отдельный сценарий — создание гостевой сети для устройств умного дома. Многие роутеры работают с двумя диапазонами, в том числе 2,4 ГГц и 5 ГГц, а значительная часть более старых гаджетов и IoT-устройств поддерживает только 2,4 ГГц.

Разделение сети в таком случае помогает не перегружать основное подключение. Гостевая сеть обычно изолирована от главной, поэтому подключенные к ней устройства не получают доступа к общим файлам или накопителям в домашней сети.

VPN для всей домашней сети

Некоторые роутеры также позволяют настроить VPN на уровне всей сети. Если модель поддерживает протоколы WireGuard или OpenVPN, защита распространяется на все устройства, подключаемые через этот роутер — от смартфонов и планшетов до телевизоров и игровых консолей.

В части случаев такая функция доступна сразу, а иногда для нее требуется альтернативная прошивка вроде DD-WRT или OpenWrt.

Родительский контроль в настройках роутера

Во многих роутерах есть встроенные инструменты родительского контроля. Через административную панель можно устанавливать временные ограничения, блокировать отдельные сайты, временно отключать доступ к Wi-Fi или задавать индивидуальные правила пользования сетью для членов семьи.

