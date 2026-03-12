Apple назвала 5 налаштувань роутера, які покращують Wi-Fi і безпеку

Значок Wi-Fi на екрані смартфона та Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Стандартні параметри роутера можуть знижувати стабільність мережі та залишати зайві ризики для безпеки. Apple радить змінити кілька базових налаштувань, щоб покращити захист і роботу домашнього Wi-Fi.

WPA3 Personal замість застарілих стандартів

Apple рекомендує використовувати на роутері протокол безпеки WPA3 Personal. Він шифрує трафік між пристроями та роутером і ускладнює перехоплення даних або підбір пароля.

Якщо вдома залишилися старіші пристрої, компанія допускає режим WPA2/WPA3 Transitional. У такому випадку нові гаджети працюють через WPA3, а старі — через WPA2 Personal з AES. Якщо роутер не підтримує сучасніші стандарти, допустимим варіантом залишається WPA2-Personal з AES.

Компанія радить уникати WPA/WPA2 mixed mode, WPA Personal, WEP, TKIP і повної відсутності захисту.

Один SSID для всіх діапазонів

Apple радить використовувати одну назву Wi-Fi мережі для всіх діапазонів роутера, включно з 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц. Це спрощує для пристроїв перемикання між діапазонами та допомагає мережі працювати стабільніше.

Також компанія не радить залишати типову назву, пов'язану з брендом роутера. Для домашньої мережі краще використовувати унікальний SSID.

Не приховувати мережу Wi-Fi

Прихований SSID не робить мережу безпечнішою. Таку мережу все одно можна виявити, а пристрої змушені постійно надсилати запити для підключення.

Це не лише не дає реального захисту, а й може створювати додаткові ризики та впливати на заряд мобільних пристроїв. Замість приховування мережі Apple радить використовувати надійний пароль і сучасний протокол безпеки.

Увімкнути автоматичне оновлення прошивки

Роутери регулярно отримують оновлення з виправленнями помилок, покращенням стабільності та патчами безпеки. Apple радить увімкнути автоматичне встановлення таких оновлень, якщо роутер підтримує цю функцію.

Це дає змогу не залишати пристрій із невиправленими вразливостями та не перевіряти нові версії вручну.

Правильно вибрати ширину каналу

Apple рекомендує для діапазону 2,4 ГГц використовувати ширину каналу 20 МГц. Це допомагає знизити ризик перешкод і проблем зі стабільністю, особливо в багатоквартирних будинках, де навколо багато інших мереж.

Для 5 ГГц і 6 ГГц компанія допускає автоматичний вибір ширини каналу або використання всіх доступних варіантів, оскільки там імовірність завад нижча.

