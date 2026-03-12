Видео
Главная Технологии Apple назвала пять настроек Wi-Fi-роутера, которые стоит изменить

Apple назвала пять настроек Wi-Fi-роутера, которые стоит изменить

Дата публикации 12 марта 2026 16:32
Wi-Fi станет безопаснее и стабильнее — 5 функций, которые Apple советует изменить
Значок Wi-Fi на экране смартфона и Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Заводские параметры роутера не всегда дают лучшую скорость и могут оставлять лишние риски для сети. Apple советует изменить несколько базовых настроек, чтобы домашний Wi-Fi работал стабильнее и был лучше защищён.

Об этом пишет BGR.

WPA3 Personal вместо устаревших стандартов

Apple рекомендует использовать на роутере протокол безопасности WPA3 Personal. Он шифрует трафик между устройствами и роутером и затрудняет перехват данных или подбор пароля.

Если дома остались более старые устройства, компания допускает режим WPA2/WPA3 Transitional. В таком случае новые гаджеты работают через WPA3, а старые — через WPA2 Personal с AES. Если роутер не поддерживает более современные стандарты, допустимым вариантом остается WPA2-Personal с AES.

Компания советует избегать WPA/WPA2 mixed mode, WPA Personal, WEP, TKIP и полного отсутствия защиты.

Один SSID для всех диапазонов

Apple советует использовать одно название Wi-Fi сети для всех диапазонов роутера, включая 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Это упрощает для устройств переключение между диапазонами и помогает сети работать стабильнее.

Также компания не советует оставлять типичное название, связанное с брендом роутера. Для домашней сети лучше использовать уникальный SSID.

Не скрывать сеть Wi-Fi

Скрытый SSID не делает сеть более безопасной. Такую сеть все равно можно обнаружить, а устройства вынуждены постоянно отправлять запросы для подключения.

Это не только не дает реальной защиты, но и может создавать дополнительные риски и влиять на заряд мобильных устройств. Вместо сокрытия сети Apple советует использовать надежный пароль и современный протокол безопасности.

Включить автоматическое обновление прошивки

Роутеры регулярно получают обновления с исправлениями ошибок, улучшением стабильности и патчами безопасности. Apple советует включить автоматическую установку таких обновлений, если роутер поддерживает эту функцию.

Это позволяет не оставлять устройство с неисправленными уязвимостями и не проверять новые версии вручную.

Правильно выбрать ширину канала

Apple рекомендует для диапазона 2,4 ГГц использовать ширину канала 20 МГц. Это помогает снизить риск помех и проблем со стабильностью, особенно в многоквартирных домах, где вокруг много других сетей.

Для 5 ГГц и 6 ГГц компания допускает автоматический выбор ширины канала или использование всех доступных вариантов, поскольку там вероятность помех ниже.

Беспроводное подключение на смартфонах часто остается активным круглосуточно, в том числе во время ночного отдыха. Из-за этого периодически возникают дискуссии, стоит ли выключать Wi-Fi на ночь.

Домашний роутер после установки обычно работает годами без особого внимания со стороны владельца. Однако даже если устройство не ломается, со временем его возможности могут устаревать.

Автор:
Владимир Мололкин
Автор:
Владимир Мололкин
