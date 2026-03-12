Wi-Fi станет безопаснее и стабильнее — 5 функций, которые Apple советует изменить

Apple назвала пять настроек Wi-Fi-роутера, которые стоит изменить
Заводские параметры роутера не всегда дают лучшую скорость и могут оставлять лишние риски для сети. Apple советует изменить несколько базовых настроек, чтобы домашний Wi-Fi работал стабильнее и был лучше защищён.
WPA3 Personal вместо устаревших стандартов
Apple рекомендует использовать на роутере протокол безопасности WPA3 Personal. Он шифрует трафик между устройствами и роутером и затрудняет перехват данных или подбор пароля.
Если дома остались более старые устройства, компания допускает режим WPA2/WPA3 Transitional. В таком случае новые гаджеты работают через WPA3, а старые — через WPA2 Personal с AES. Если роутер не поддерживает более современные стандарты, допустимым вариантом остается WPA2-Personal с AES.
Компания советует избегать WPA/WPA2 mixed mode, WPA Personal, WEP, TKIP и полного отсутствия защиты.
Один SSID для всех диапазонов
Apple советует использовать одно название Wi-Fi сети для всех диапазонов роутера, включая 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Это упрощает для устройств переключение между диапазонами и помогает сети работать стабильнее.
Также компания не советует оставлять типичное название, связанное с брендом роутера. Для домашней сети лучше использовать уникальный SSID.
Не скрывать сеть Wi-Fi
Скрытый SSID не делает сеть более безопасной. Такую сеть все равно можно обнаружить, а устройства вынуждены постоянно отправлять запросы для подключения.
Это не только не дает реальной защиты, но и может создавать дополнительные риски и влиять на заряд мобильных устройств. Вместо сокрытия сети Apple советует использовать надежный пароль и современный протокол безопасности.
Включить автоматическое обновление прошивки
Роутеры регулярно получают обновления с исправлениями ошибок, улучшением стабильности и патчами безопасности. Apple советует включить автоматическую установку таких обновлений, если роутер поддерживает эту функцию.
Это позволяет не оставлять устройство с неисправленными уязвимостями и не проверять новые версии вручную.
Правильно выбрать ширину канала
Apple рекомендует для диапазона 2,4 ГГц использовать ширину канала 20 МГц. Это помогает снизить риск помех и проблем со стабильностью, особенно в многоквартирных домах, где вокруг много других сетей.
Для 5 ГГц и 6 ГГц компания допускает автоматический выбор ширины канала или использование всех доступных вариантов, поскольку там вероятность помех ниже.
