Як часто потрібно перезавантажувати Wi-Fi-роутер

Підключення Wi-Fi-роутера.

Періодичне перезавантаження роутера може допомогти стабілізувати домашню мережу та прибрати дрібні збої в роботі інтернету. Така дія не є універсальним рішенням для всіх проблем, але в багатьох випадках саме вона дозволяє швидко відновити нормальне підключення.

Про це пише BGR.

Як часто роутер варто вимикати з розетки

Єдиної жорсткої норми тут немає, однак найчастіше йдеться про профілактичне перезавантаження раз на місяць або раз на тиждень. Конкретна частота залежить від того, як поводиться локальна мережа і чи виникають проблеми зі з'єднанням.

Якщо модем показує, що зв'язок із провайдером є, але роутер або домашня мережа не мають доступу до інтернету, звичайне вимкнення й повторне ввімкнення може допомогти відновити роботу. Саме тому багато користувачів сприймають перезавантаження як базовий спосіб швидко усунути типові збої.

У деяких моделях роутерів цю процедуру можна навіть автоматизувати. Частина пристроїв підтримує функцію планового рестарту через мобільний застосунок або адміністративну панель.

Перезавантаження фактично дає роутеру змогу почати роботу заново. Під час вимкнення очищується внутрішній кеш, зупиняються поточні процеси, а після повторного запуску система знову піднімає служби, пов'язані з безпекою, маршрутизацією та підключенням до мережі.

Це також змушує роутер заново встановити зв'язок із модемом. Саме тому після restart-процедури інтернет-з'єднання нерідко повертається до стабільного стану, якщо проблема була саме в локальному зависанні або помилці мережевих процесів.

У цьому сенсі роутер працює схоже на інші електронні пристрої: коли його вимикають і вмикають знову, він скидає тимчасові збої та починає новий цикл роботи.

Як правильно перезавантажити роутер

Найпростіший варіант — від'єднати роутер від живлення, зачекати приблизно 30 секунд і підключити його знову. У багатьох випадках цього достатньо, щоб пристрій повністю завершив попередній цикл роботи та стартував наново.

Інший спосіб — зробити це через застосунок виробника або адміністративну панель роутера. Зазвичай туди заходять через браузер за локальною IP-адресою пристрою, після чого вже можна вручну виконати перезавантаження або налаштувати автоматичний графік.

