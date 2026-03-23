Как часто нужно перезагружать Wi-Fi-роутер

Как часто нужно перезагружать Wi-Fi-роутер

Дата публикации 23 марта 2026 14:24
Как часто нужно перезагружать Wi-Fi-роутер
Подключение Wi-Fi-роутера. Фото: Freepik

Периодическая перезагрузка роутера может помочь стабилизировать домашнюю сеть и убрать мелкие сбои в работе интернета. Такое действие не является универсальным решением для всех проблем, но во многих случаях именно оно позволяет быстро восстановить нормальное подключение.

Об этом пишет BGR.

Единой жесткой нормы здесь нет, однако чаще всего речь идет о профилактической перезагрузке раз в месяц или раз в неделю. Конкретная частота зависит от того, как ведет себя локальная сеть и возникают ли проблемы с соединением.

Если модем показывает, что связь с провайдером есть, но роутер или домашняя сеть не имеют доступа к интернету, обычное отключение и повторное включение может помочь восстановить работу. Именно поэтому многие пользователи воспринимают перезагрузку как базовый способ быстро устранить типичные сбои.

В некоторых моделях роутеров эту процедуру можно даже автоматизировать. Часть устройств поддерживает функцию планового рестарта через мобильное приложение или административную панель.

Перезагрузка фактически позволяет роутеру начать работу заново. При выключении очищается внутренний кэш, останавливаются текущие процессы, а после повторного запуска система снова поднимает службы, связанные с безопасностью, маршрутизацией и подключением к сети.

Это также заставляет роутер заново установить связь с модемом. Именно поэтому после restart-процедуры интернет-соединение нередко возвращается к стабильному состоянию, если проблема была именно в локальном зависании или ошибке сетевых процессов.

В этом смысле роутер работает похоже на другие электронные устройства: когда его выключают и включают снова, он сбрасывает временные сбои и начинает новый цикл работы.

Как правильно перезагрузить роутер

Самый простой вариант — отсоединить роутер от питания, подождать примерно 30 секунд и подключить его снова. Во многих случаях этого достаточно, чтобы устройство полностью завершило предыдущий цикл работы и стартовало заново.

Другой способ — сделать это через приложение производителя или административную панель роутера. Обычно туда заходят через браузер по локальному IP-адресу устройства, после чего уже можно вручную выполнить перезагрузку или настроить автоматический график.

Современные Wi-Fi-роутеры могут выполнять больше функций, чем просто раздавать интернет. Часть возможностей доступна даже в моделях многолетней давности, но остается малоизвестной для пользователей.

Постоянно включенный Wi-Fi на смартфоне, в том числе ночью, вызывает дискуссии относительно влияния на комфорт и безопасность. При этом в большинстве случаев этот вопрос связан не с рисками, а с привычками использования.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
