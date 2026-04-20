Як вимкнути рекламу на телефоні: прості способи без зайвих програм

Реклама на смартфонах може з'являтися не лише в застосунках і браузері, а й у сповіщеннях або навіть окремих системних меню. Через це телефон не лише дратує зайвими банерами, а й може працювати повільніше.

Як вимкнути рекламу на Android

На Android небажані оголошення часто пов'язані з дозволами, які користувач раніше надав застосункам. Щоб зменшити кількість реклами, варто зайти в налаштування, відкрити розділ із застосунками та сповіщеннями і вимкнути показ повідомлень для програм, які надсилають зайві банери або інші рекламні сигнали.

Якщо потрібно жорсткіше фільтрувати трафік, можна скористатися спеціальними блокувальниками. Серед таких рішень є AdGuard і NetGuard, які допомагають ефективніше прибирати рекламу, хоча часто доступні на платній основі. Як безплатну альтернативу можно використати Adblock Fast, однак він має скромніші можливості і не підтримує українську мову.

Як прибрати рекламу на iPhone

На смартфонах Apple реклама трапляється рідше, але теж може надходити у вигляді нав'язливих сповіщень. У такому випадку достатньо відкрити налаштування повідомлень і переглянути список програм, яким дозволено надсилати сповіщення.

Читайте також:

Для застосунків, які турбують без потреби, ці дозволи можна вимкнути. Це допоможе прибрати хоча б ту частину реклами, яка приходить через систему повідомлень.

Що робити з рекламою в браузері

Окрема проблема — реклама на сайтах. Вона може з'являтися у вигляді банерів, відео або спливаючих вікон, які заважають перегляду сторінок.

Найнадійнішим способом у такому випадку вважається використання браузерних блокувальників. На Android такі інструменти можна завантажити через Google Play Store. Серед популярних рішень є AdGuard, який не лише блокує рекламу, а й допомагає краще захищати приватність, обмежуючи стеження з боку сайтів. Для браузерів на iPhone теж доступні подібні розширення, хоча сама система має певні обмеження.

Як вимкнути рекламу на Xiaomi

Окремо виділяються смартфони Xiaomi, де реклама може з'являтися навіть у системних застосунках. Це пов'язують із тим, що частину вартості пристроїв компанія компенсує через рекламні вставки.

Щоб зменшити їхню кількість, у налаштуваннях потрібно вимкнути показ рекомендацій на робочому столі. Далі в меню "Усі додатки" слід вимкнути опцію "Отримувати рекомендації". Крім цього, у розділі "Паролі і безпека", а потім у "Конфіденційності" можна відмовитися від персоналізованої реклами та деактивувати сервіс MSA, який відповідає за значну частину рекламних оголошень на пристрої.

Раніше Новини.LIVE писали, що регулярне перезавантаження смартфона може бути простим, але дієвим способом позбутися дрібних програмних збоїв, зависань і зайвих фонових процесів, які з часом впливають на швидкодію та автономність.

Також Новини.LIVE розповідали, що повільна бездротова зарядка iPhone нерідко пов'язана не з самим смартфоном, а з невідповідним адаптером живлення або кабелем. Навіть якщо зарядний майданчик формально підтримує вищу потужність, слабший блок живлення здатен знизити фактичну швидкість заряджання й перетворити зручний сценарій на значно довший процес.