Чому не варто постійно тримати Bluetooth увімкненим

Bluetooth зручно використовувати для навушників, колонок, авто, годинників та інших гаджетів. Але якщо залишати його активним постійно, це може створювати зайві ризики для безпеки смартфона і персональних даних.

Чому постійно ввімкнений Bluetooth може бути небезпечним

Bluetooth працює на короткій відстані й зазвичай потребує підтвердження підключення між пристроями. Проте це не означає, що технологія повністю захищена від атак.

Фахівці з кібербезпеки попереджають: якщо Bluetooth постійно активний, зловмисники можуть бачити, з якими пристроями телефон підключався раніше. У деяких випадках це дозволяє підробити один із таких пристроїв і спробувати отримати доступ до смартфона.

Смартфон зберігає багато особистої інформації: фото, листування, контакти, банківські застосунки, документи й дані облікових записів. Саме тому він є привабливою ціллю для атак.

Ризик зростає в громадських місцях, де поруч може бути багато невідомих пристроїв. Якщо Bluetooth увімкнений без потреби, телефон фактично постійно "шукає" або приймає сигнали від навколишніх гаджетів.

Що потрібно робити для безпеки

Найпростіша порада — вимикати Bluetooth, коли він не потрібен. Якщо ви не користуєтеся навушниками, годинником, автомобільною системою або іншими аксесуарами, краще деактивувати з'єднання.

Також варто видаляти телефон із системи орендованого авто або чужих пристроїв після використання. Інакше інформація про підключення може залишитися в пам'яті системи.

На Android є функція Fast Pair, яка допомагає швидко знаходити Bluetooth-пристрої поблизу. Вона зручна, але в окремих випадках може створювати додаткові ризики через постійне сканування.

Щоб зменшити небезпеку, можна вимкнути сканування пристроїв поблизу. Для цього потрібно перейти в налаштування підключених пристроїв і деактивувати пошук або сканування поруч, якщо така опція доступна на вашій моделі.

На iPhone налаштувань видимості Bluetooth менше: користувач здебільшого може просто вмикати або вимикати Bluetooth. Тому головне правило для власників iPhone таке саме — не тримати Bluetooth активним без потреби.

Якщо аксесуар не використовується, краще вимкнути Bluetooth через налаштування або пункт керування.

