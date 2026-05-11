Перезавантаження чи вимкнення смартфона: експерти відповіли, що краще

Меню перезавантаження смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Коли Android-смартфон починає працювати повільніше, багато користувачів не знають, що краще зробити — повністю вимкнути його чи просто перезавантажити. Насправді в більшості випадків достатньо саме перезапуску, адже він швидше виконує ту саму базову задачу.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Що відбувається під час перезавантаження

Коли смартфон перезавантажується, система закриває фонові процеси, зупиняє запущені служби, а потім заново запускає операційну систему, апаратні компоненти та застосунки, які мають працювати у фоні.

Після цього телефон може працювати плавніше, бо тимчасові збої та завислі процеси зникають. Саме тому перезавантаження часто допомагає, якщо пристрій почав гальмувати, некоректно відкривати застосунки або працювати нестабільно.

З технічного погляду вимкнення і перезавантаження дуже схожі. В обох випадках смартфон завершує активні процеси й після ввімкнення запускає систему заново.

Головна різниця лише в тому, скільки часу телефон залишається вимкненим. Під час перезавантаження він одразу запускається знову, а під час повного вимкнення користувач сам вирішує, коли його ввімкнути.

Немає підстав вважати, що повне вимкнення "глибше очищає" пам'ять або краще справляється з фоновими процесами, ніж звичайне перезавантаження. Для системи різниця мінімальна, а перезапуск займає значно менше часу.

Саме тому для більшості ситуацій краще просто перезавантажити смартфон. Це швидше, зручніше й дає той самий ефект для стабільності роботи.

Коли телефон краще саме вимкнути

Повне вимкнення має сенс у кількох випадках. Наприклад, якщо потрібно максимально зберегти заряд батареї на довгий час, але користь буде помітною лише тоді, коли смартфон залишатиметься вимкненим багато годин, наприклад, на ніч або довше.

Також телефон краще вимкнути, якщо він сильно перегрівається. У такому стані повне вимкнення зупиняє всі процеси й дозволяє пристрою швидше охолонути. Перезавантаження тут менш ефективне, бо система одразу запускається знову і частина навантаження повертається.

Повністю вимикати смартфон варто перед деякими діями з обслуговування або ремонту. Наприклад, якщо потрібно замінити акумулятор, перевірити внутрішні компоненти або виконати дії перед входом у режим відновлення Android.

