Перезагрузка или выключение смартфона: эксперты ответили, что лучше

Меню перезагрузки смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Когда Android-смартфон начинает работать медленнее, многие пользователи не знают, что лучше сделать — полностью выключить его или просто перезагрузить. На самом деле в большинстве случаев достаточно именно перезапуска, ведь он быстрее выполняет ту же базовую задачу.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Что происходит во время перезагрузки

Когда смартфон перезагружается, система закрывает фоновые процессы, останавливает запущенные службы, а затем заново запускает операционную систему, аппаратные компоненты и приложения, которые должны работать в фоне.

После этого телефон может работать плавнее, потому что временные сбои и зависшие процессы исчезают. Именно поэтому перезагрузка часто помогает, если устройство начало тормозить, некорректно открывать приложения или работать нестабильно.

С технической точки зрения выключение и перезагрузка очень похожи. В обоих случаях смартфон завершает активные процессы и после включения запускает систему заново.

Читайте также:

Главная разница лишь в том, сколько времени телефон остается выключенным. При перезагрузке он сразу запускается снова, а при полном выключении пользователь сам решает, когда его включить.

Нет оснований считать, что полное выключение "глубже очищает" память или лучше справляется с фоновыми процессами, чем обычная перезагрузка. Для системы разница минимальна, а перезапуск занимает значительно меньше времени.

Именно поэтому для большинства ситуаций лучше просто перезагрузить смартфон. Это быстрее, удобнее и дает тот же эффект для стабильности работы.

Когда телефон лучше именно выключить

Полное выключение имеет смысл в нескольких случаях. Например, если нужно максимально сохранить заряд батареи на долгое время, но польза будет заметна только тогда, когда смартфон будет оставаться выключенным много часов, например, на ночь или дольше.

Также телефон лучше выключить, если он сильно перегревается. В таком состоянии полное выключение останавливает все процессы и позволяет устройству быстрее остыть. Перезагрузка здесь менее эффективна, потому что система сразу запускается снова и часть нагрузки возвращается.

Полностью выключать смартфон стоит перед некоторыми действиями по обслуживанию или ремонту. Например, если нужно заменить аккумулятор, проверить внутренние компоненты или выполнить действия перед входом в режим восстановления Android.

Ранее Новини.LIVE писали, что защитные пленки годами считались почти обязательным аксессуаром для смартфона, однако современные экраны стали значительно более устойчивыми к ежедневному износу. Поэтому дополнительный слой пластика или стекла уже не всегда дает ощутимую пользу, а в отдельных случаях даже может ухудшать удобство пользования устройством.

Также Новини.LIVE рассказывали, что совет держать заряд смартфона в пределах 20-80% долго считался одним из главных правил ухода за аккумулятором. В то же время в современных моделях часть этого контроля уже берут на себя системы управления питанием, поэтому все чаще главной угрозой для батареи становится не сам уровень заряда, а перегрев устройства.