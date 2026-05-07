Загублений смартфон Android або iPhone: як знайти, навіть якщо вимкнений

Втрата смартфона майже завжди викликає паніку, адже в ньому зберігаються банківські застосунки, фото, документи, контакти та значна частина цифрового життя. Але в багатьох випадках телефон можна спробувати знайти навіть тоді, коли він уже вимкнений.

Як знайти Android-смартфон

Для Android найзручніший спосіб пошуку — сервіс Find My Device від Google. Він працює, якщо телефон був прив'язаний до Google-акаунта, мав увімкнену геолокацію та підключався до інтернету до моменту зникнення.

Після входу в обліковий запис Google користувач може побачити останнє зафіксоване місце розташування смартфона. Якщо до акаунта прив'язано кілька пристроїв, потрібно просто вибрати загублений телефон зі списку.

Також сервіс дозволяє відтворити гучний звук, заблокувати смартфон дистанційно або повністю стерти дані, якщо є ризик, що пристрій потрапив до чужих рук.

Як знайти iPhone, навіть якщо він вимкнений

Для iPhone використовується система Find My. Якщо її було ввімкнено заздалегідь, знайти смартфон можна через інший пристрій Apple або через обліковий запис iCloud.

У новіших моделях iPhone з актуальними версіями iOS пристрій може передавати сигнал через Bluetooth навіть після вимкнення або майже повного розряду батареї. Завдяки цьому телефон ще певний час може визначатися в мережі Apple.

На старіших моделях система зазвичай показує останнє відоме місце, де iPhone був увімкнений і доступний для пошуку.

Коли допоможе код IMEI

Якщо знайти телефон через онлайн-сервіси вже не вдається, важливим може стати код IMEI. Це унікальний ідентифікатор смартфона, який можна знайти на коробці, у документах про покупку або в чеку.

За IMEI правоохоронці можуть звернутися до мобільного оператора, щоб ідентифікувати або заблокувати пристрій у мережі. Для цього потрібно заявити про втрату або крадіжку, підтвердити, що телефон належить саме вам, і пройти офіційну процедуру.

У деяких випадках оператор може заблокувати смартфон за IMEI, після чого користуватися ним у мережі стане неможливо.

