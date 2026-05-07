Потерянный смартфон Android или iPhone: как найти, даже если выключен

Потеря смартфона почти всегда вызывает панику, ведь в нем хранятся банковские приложения, фото, документы, контакты и значительная часть цифровой жизни. Но во многих случаях телефон можно попытаться найти даже тогда, когда он уже выключен.

Как найти Android-смартфон

Для Android самый удобный способ поиска — сервис Find My Device от Google. Он работает, если телефон был привязан к Google-аккаунту, имел включенную геолокацию и подключался к интернету до момента исчезновения.

После входа в учетную запись Google пользователь может увидеть последнее зафиксированное местоположение смартфона. Если к аккаунту привязано несколько устройств, нужно просто выбрать потерянный телефон из списка.

Также сервис позволяет воспроизвести громкий звук, заблокировать смартфон дистанционно или полностью стереть данные, если есть риск, что устройство попало в чужие руки.

Как найти iPhone, даже если он выключен

Для iPhone используется система Find My. Если она была включена заранее, найти смартфон можно через другое устройство Apple или через учетную запись iCloud.

В более новых моделях iPhone с актуальными версиями iOS устройство может передавать сигнал через Bluetooth даже после выключения или почти полного разряда батареи. Благодаря этому телефон еще некоторое время может определяться в сети Apple.

На более старых моделях система обычно показывает последнее известное место, где iPhone был включен и доступен для поиска.

Когда поможет код IMEI

Если найти телефон через онлайн-сервисы уже не удается, важным может стать код IMEI. Это уникальный идентификатор смартфона, который можно найти на коробке, в документах о покупке или в чеке.

По IMEI правоохранители могут обратиться к мобильному оператору, чтобы идентифицировать или заблокировать устройство в сети. Для этого нужно заявить об утере или краже, подтвердить, что телефон принадлежит именно вам, и пройти официальную процедуру.

В некоторых случаях оператор может заблокировать смартфон по IMEI, после чего пользоваться им в сети станет невозможно.

