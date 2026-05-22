4 місця, де не варто залишати смартфон, щоб не пошкодити його

Смартфон може виходити з ладу не лише через падіння у воду чи сильний удар. На його стан також впливають перегрів, неправильне заряджання, погана вентиляція та місця, де пристрій регулярно залишають або носять.

Не залишайте телефон біля джерел тепла

Одна з головних загроз для смартфона — перегрів. Саме тому не варто залишати його поруч із духовкою, мікрохвильовою піччю, телевізором, батареєю, обігрівачем або іншою технікою, яка нагрівається під час роботи.

Висока температура шкодить акумулятору, екрану та внутрішнім компонентам. Якщо телефон часто перегрівається, батарея швидше втрачає місткість, а сам пристрій може почати працювати нестабільно.

Окрема небезпечна звичка — залишати телефон на зарядці в ліжку. Якщо покласти його під подушку, накрити ковдрою або залишити на м'якій поверхні, тепло не буде нормально відводитися.

Під час заряджання смартфон і адаптер можуть нагріватися навіть у звичайних умовах. Якщо при цьому немає вентиляції, ризик перегріву зростає. Це шкодить батареї, а у випадку несправного акумулятора або неякісної зарядки може створити небезпеку займання.

Не залишайте телефон в автомобілі

Автомобіль — ще одне місце, де смартфон краще не залишати. Навіть якщо машина стоїть у тіні, температура в салоні може швидко підійматися, особливо в теплу погоду.

Салон авто працює майже як теплиця: тепло накопичується всередині й затримується. Для електроніки це небезпечно, адже перегрів може пошкодити акумулятор, екран і внутрішні деталі.

Не забувайте смартфон у контейнерах під час перевірок

У місцях контролю безпеки, наприклад в аеропорту, люди часто кладуть телефон у спеціальні контейнери разом з іншими речами й можуть забути його після перевірки.

Щоб не втратити пристрій, краще тримати смартфон у внутрішній кишені сумки або відділенні на блискавці. Після проходження контролю варто одразу перевіряти, чи всі цінні речі на місці.

Не носіть телефон у кишені постійно

Час від часу покласти смартфон у кишеню — нормально. Але якщо він постійно лежить там, це може створювати кілька проблем.

По-перше, телефон може перегріватися через контакт із тілом, особливо влітку або під час активного використання. По-друге, пристрій легше випадково зігнути, вдарити або подряпати ключами та іншими речами.

Якщо є можливість, краще носити смартфон у сумці, рюкзаку або окремому відділенні, де він не буде притискатися до тіла й інших предметів.

