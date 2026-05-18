Приховані функції Android: 5 способів використовувати смартфон на максимум

Іграшка Android та смартфон в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Android має багато корисних можливостей, які не завжди лежать на поверхні. Частина з них захована в налаштуваннях або називається по-різному залежно від бренду смартфона, але може помітно спростити щоденне користування пристроєм.

Про п'ять таких функцій пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Трансляція екрана на телевізор

Багато Android-смартфонів дозволяють виводити зображення з екрана прямо на смарттелевізор. Це зручно, якщо потрібно показати фото, відео, презентацію або застосунок на великому екрані без пересилання файлів.

Для цього смартфон і телевізор мають бути підключені до однієї Wi-Fi-мережі. У швидких налаштуваннях функція може називатися Cast, Screen Cast або Smart View.

"Охолодження" сповіщень

У новіших версіях Android є функція Notification cooldown. Вона допомагає зменшити навантаження від великої кількості сповіщень, якщо вони приходять одне за одним.

Читайте також:

Система поступово знижує гучність повідомлень і робить їх менш нав'язливими, коли застосунок надсилає багато сигналів за короткий час. Це корисно, наприклад, у групових чатах або після тривалої відсутності інтернету, коли повідомлення сиплються одразу.

Закріплення застосунку на екрані

Функція App pinning або Screen pinning стане в пригоді, якщо потрібно дати комусь телефон, але не хочеться відкривати доступ до всього пристрою. Вона закріплює один застосунок на екрані й не дозволяє перейти в інші програми без пароля, PIN-коду або графічного ключа.

Це корисно, якщо ви даєте смартфон дитині, другу або знайомому, наприклад, щоб показати фото, карту чи відео. Людина зможе користуватися лише відкритим застосунком і не отримає доступу до повідомлень, файлів або інших приватних даних.

Жести для вимкнення звуку дзвінка

На багатьох Android-смартфонах можна швидко заглушити вхідний дзвінок простим жестом. Наприклад, достатньо покласти телефон екраном вниз, щоб вимкнути звук виклику.

На Pixel ця функція називається Flip to Shhh і може вмикати режим "Не турбувати". На інших Android-пристроях подібне налаштування часто знаходиться в параметрах застосунку "Телефон". Це зручно на зустрічах, лекціях або в громадських місцях, коли потрібно швидко й непомітно прибрати звук.

Секретні короткі коди

Android підтримує спеціальні короткі коди, які вводяться через стандартний застосунок для дзвінків. Вони можуть показувати технічну інформацію про пристрій, IMEI, діагностику або налаштування, які залежать від моделі смартфона й оператора.

Наприклад, деякі коди відкривають діагностичні меню або дозволяють перевірити параметри переадресації викликів. Але універсального набору для всіх Android-смартфонів немає: доступність кодів залежить від бренду, версії Android і мобільного оператора.

Раніше Новини.LIVE писали, що сучасні Android-смартфони давно вийшли за межі пристроїв лише для дзвінків і повідомлень. Завдяки вбудованим функціям і безплатним застосункам вони можуть частково замінити офісну техніку та допомагати з повсякденними робочими завданнями без додаткового обладнання.

Також Новини.LIVE розповідали, що новий смартфон не завжди є найвигіднішим вибором, особливо якщо флагмани минулих років уже подешевшали, але зберегли потужне "залізо" й тривалу підтримку. У 2026 році деякі Android-моделі попередніх поколінь усе ще залишаються актуальними.