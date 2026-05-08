5 речей, які Android-смартфон може замінити у повсякденній роботі

Смартфон Samsung у режимі Samsung DeX з під'єднаними Bluetooth-клавіатурою та мишею. Фото: кадр з відео/YouTube

Сучасні Android-смартфони давно перестали бути лише пристроями для дзвінків і повідомлень. За допомогою вбудованих функцій і безплатних застосунків вони можуть замінити офісну техніку.

Про п'ять таких функцій пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Google Drive замість сканера

Сканер уже не обов'язково тримати в офісі, якщо потрібно швидко оцифрувати документ. У Google Drive є функція сканування, яка дозволяє сфотографувати папір, обробити зображення й зберегти його у форматі PDF.

Такий спосіб підходить для чеків, рахунків, сертифікатів, візитівок, службових записок або схем. Додаткова перевага в тому, що файл одразу зберігається в хмарі й доступний з інших пристроїв.

Диктофон для запису зустрічей і транскрибації

Смартфон також може замінити окремий диктофон. Це зручно для нарад, інтерв'ю, брейнштормів або будь-яких ситуацій, де важливо не покладатися лише на пам'ять.

Багато Android-смартфонів уже мають вбудований застосунок для запису голосу. Наприклад, Samsung Galaxy має Voice Recorder, а Google Pixel — Recorder. Такі інструменти можуть не лише записувати звук, а й автоматично створювати текстову транскрибацію розмови.

Калькулятор для швидких розрахунків

Окремий настільний калькулятор теж поступово втрачає сенс. У більшості Android-пристроїв калькулятор уже вбудований у систему.

У вертикальному режимі він працює як звичайний інструмент для базових обчислень, а в горизонтальному може перетворюватися на науковий калькулятор. Деякі застосунки також підтримують конвертацію одиниць, історію розрахунків і складніші математичні функції.

Quick Share замість флешки

Для швидкого передавання файлів між пристроями можна використовувати Quick Share. Ця функція дозволяє пересилати документи, фото чи інші файли на пристрої поблизу без кабелів і флешок.

Передавання працює через безпечне з'єднання з наскрізним шифруванням. Це особливо корисно, якщо файл не хочеться завантажувати в хмару. У деяких випадках Quick Share також може працювати з пристроями Apple або створювати посилання чи QR-код для завантаження.

Samsung DeX замість базового комп'ютера

Власники сучасних флагманських Samsung можуть використовувати режим DeX, який перетворює смартфон або планшет на подобу настільного комп'ютера. Для цього пристрій підключають до монітора або телевізора — дротовим чи бездротовим способом.

Такий режим підходить для базової роботи: браузера, нотаток, документів, таблиць, пошти й багатовіконного режиму. До DeX можна під'єднати клавіатуру та мишу, щоб працювати з Android-пристроєм майже як із ПК.

