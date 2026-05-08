5 вещей, которые Android-смартфон может заменить в повседневной работе

Смартфон Samsung в режиме Samsung DeX с подключенными Bluetooth-клавиатурой и мышью. Фото: кадр из видео/YouTube

Современные Android-смартфоны давно перестали быть лишь устройствами для звонков и сообщений. С помощью встроенных функций и бесплатных приложений они могут заменить офисную технику.

О пяти таких функциях пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Google Drive вместо сканера

Сканер уже не обязательно держать в офисе, если нужно быстро оцифровать документ. В Google Drive есть функция сканирования, которая позволяет сфотографировать бумагу, обработать изображение и сохранить его в формате PDF.

Такой способ подходит для чеков, счетов, сертификатов, визиток, служебных записок или схем. Дополнительное преимущество в том, что файл сразу сохраняется в облаке и доступен с других устройств.

Диктофон для записи встреч и транскрибации

Смартфон также может заменить отдельный диктофон. Это удобно для совещаний, интервью, брейнштормов или любых ситуаций, где важно не полагаться только на память.

Многие Android-смартфоны уже имеют встроенное приложение для записи голоса. Например, Samsung Galaxy имеет Voice Recorder, а Google Pixel — Recorder. Такие инструменты могут не только записывать звук, но и автоматически создавать текстовую транскрибацию разговора.

Калькулятор для быстрых расчетов

Отдельный настольный калькулятор тоже постепенно теряет смысл. В большинстве Android-устройств калькулятор уже встроен в систему.

В вертикальном режиме он работает как обычный инструмент для базовых вычислений, а в горизонтальном может превращаться в научный калькулятор. Некоторые приложения также поддерживают конвертацию единиц, историю расчетов и более сложные математические функции.

Quick Share вместо флешки

Для быстрой передачи файлов между устройствами можно использовать Quick Share. Эта функция позволяет пересылать документы, фото или другие файлы на устройства поблизости без кабелей и флешек.

Передача работает через безопасное соединение со сквозным шифрованием. Это особенно полезно, если файл не хочется загружать в облако. В некоторых случаях Quick Share также может работать с устройствами Apple или создавать ссылки или QR-код для загрузки.

Samsung DeX вместо базового компьютера

Владельцы современных флагманских Samsung могут использовать режим DeX, который превращает смартфон или планшет в подобие настольного компьютера. Для этого устройство подключают к монитору или телевизору — проводным или беспроводным способом.

Такой режим подходит для базовой работы: браузера, заметок, документов, таблиц, почты и многооконного режима. К DeX можно подключить клавиатуру и мышь, чтобы работать с Android-устройством почти как с ПК.

