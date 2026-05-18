Скрытые функции Android: 5 способов использовать смартфон на максимум

Android имеет много полезных возможностей, которые не всегда лежат на поверхности. Часть из них спрятана в настройках или называется по-разному в зависимости от бренда смартфона, но может заметно упростить ежедневное пользование устройством.

О пяти таких функциях пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Трансляция экрана на телевизор

Многие Android-смартфоны позволяют выводить изображение с экрана прямо на смарт-телевизор. Это удобно, если нужно показать фото, видео, презентацию или приложение на большом экране без пересылки файлов.

Для этого смартфон и телевизор должны быть подключены к одной Wi-Fi-сети. В быстрых настройках функция может называться Cast, Screen Cast или Smart View.

"Охлаждение" уведомлений

В более новых версиях Android есть функция Notification cooldown. Она помогает уменьшить нагрузку от большого количества уведомлений, если они приходят одно за другим.

Система постепенно снижает громкость уведомлений и делает их менее навязчивыми, когда приложение отправляет много сигналов за короткое время. Это полезно, например, в групповых чатах или после длительного отсутствия интернета, когда сообщения сыплются сразу.

Закрепление приложения на экране

Функция App pinning или Screen pinning пригодится, если нужно дать кому-то телефон, но не хочется открывать доступ ко всему устройству. Она закрепляет одно приложение на экране и не позволяет перейти в другие приложения без пароля, PIN-кода или графического ключа.

Это полезно, если вы даете смартфон ребенку, другу или знакомому, например, чтобы показать фото, карту или видео. Человек сможет пользоваться только открытым приложением и не получит доступа к сообщениям, файлам или другим частным данным.

Жесты для отключения звука звонка

На многих Android-смартфонах можно быстро заглушить входящий звонок простым жестом. Например, достаточно положить телефон экраном вниз, чтобы выключить звук вызова.

На Pixel эта функция называется Flip to Shhh и может включать режим "Не беспокоить". На других Android-устройствах подобная настройка часто находится в параметрах приложения "Телефон". Это удобно на встречах, лекциях или в общественных местах, когда нужно быстро и незаметно убрать звук.

Секретные короткие коды

Android поддерживает специальные короткие коды, которые вводятся через стандартное приложение для звонков. Они могут показывать техническую информацию об устройстве, IMEI, диагностику или настройки, которые зависят от модели смартфона и оператора.

Например, некоторые коды открывают диагностические меню или позволяют проверить параметры переадресации вызовов. Но универсального набора для всех Android-смартфонов нет: доступность кодов зависит от бренда, версии Android и мобильного оператора.

