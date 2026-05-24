Як Android допомагає уникнути випадкових покупок і зайвих витрат

Android-смартфони спрощують покупки в один клік, але через збережені платіжні дані це може призвести до випадкових списань. Особливо ризик зростає, якщо пристроєм користуються діти або інші члени родини.

Про те, які функції Android допоможуть зекономити гроші, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Увімкніть підтвердження покупок у Google Play

Один із головних способів захисту — увімкнути підтвердження платежів у Google Play Store. Це допомагає уникнути ситуацій, коли покупку випадково здійснює не власник акаунта, а інша людина, яка користується тим самим смартфоном або планшетом.

У Google Play доступні два типи перевірки: для самої покупки та для підтвердження способу оплати. Перший варіант налаштовується через Google, а другий залежить від конкретного платіжного методу, прив'язаного до акаунта.

Встановіть місячний бюджет для застосунків та ігор

Ще один інструмент — бюджет для застосунків та ігор у Google Play. Він не блокує покупки автоматично, але попереджає користувача, коли витрати наближаються до встановленої суми. Це може бути корисно для контролю підписок, ігор або інших платежів у магазині застосунків.

Бюджет можна задати в розділі "Платежі та підписки" — "Бюджет і історія". Після цього потрібно вибрати суму та зберегти її. Такий ліміт можна змінити пізніше, однак він працює лише для покупок, здійснених через Google Play.

Додайте нагадування про скасування підписок

Для підписок і безплатних пробних періодів корисно використовувати нагадування в Google Календар. Багато сервісів вимагають додати платіжний метод ще на старті пробного періоду, а після його завершення можуть автоматично списати гроші за перший місяць.

Щоб не пропустити дату списання, можна створити подію на день завершення пробного періоду або напередодні поновлення підписки. Якщо календар використовується для багатьох подій, такі нагадування варто виділити окремим кольором, щоб вони не загубилися серед інших справ.

Налаштуйте ліміт мобільного інтернету

Окремо Android дозволяє контролювати витрати мобільного інтернету. Це важливо для користувачів без безлімітного тарифу, адже перевищення пакета даних може призвести до додаткових платежів у рахунку оператора.

У налаштуваннях Android можна ввімкнути попередження про наближення до ліміту або встановити жорстке обмеження на використання мобільних даних. Зазвичай ці параметри розміщені в розділі "Мережа й інтернет", біля налаштувань мобільного оператора, у пункті "Попередження та ліміт даних".

На Samsung шлях трохи відрізняється: потрібно відкрити "Підключення", перейти до "Використання даних", а потім — до "Цикл оплати та попередження про дані". Там можна ввімкнути попередження або встановити ліміт.

