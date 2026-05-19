Головна Технології Android отримає корисну функцію, яка вже 10 років працює в iPhone

Дата публікації: 19 травня 2026 10:34
Google впровадить в Android історію викликів з месенджерів: як це працюватиме
Історія викликів на смартфоні. Фото: кадр з відео/YouTube

Android-смартфони незабаром отримають корисне оновлення для застосунків дзвінків. Сторонні сервіси на кшталт WhatsApp, Telegram та інших VoIP-додатків зможуть показувати історію викликів прямо у стандартному телефонному застосунку.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Android Authority.

Що саме зміниться

Google готує функцію, яка дозволить інтернет-дзвінкам з'являтися поруч зі звичайними мобільними викликами. Тобто, якщо користувач пропустить дзвінок у WhatsApp, йому не доведеться окремо відкривати месенджер, щоб знайти цей виклик.

Історія таких дзвінків зможе відображатися у стандартному застосунку для дзвінків, наприклад Phone by Google. Звідти ж користувач зможе передзвонити людині — система автоматично відкриє потрібний застосунок і здійснить інтернет-виклик.

На iPhone подібна інтеграція існує вже давно завдяки системі CallKit. Вона дозволяє стороннім застосункам глибше інтегруватися в системний інтерфейс дзвінків.

На Android цього довго бракувало. Через це звичайні дзвінки, WhatsApp-виклики та дзвінки з інших сервісів часто жили окремо, що робило історію викликів менш зручною.

Нова система дозволить VoIP-застосункам реєструвати свої виклики через Android telecom framework. Після цього такі дзвінки зможуть потрапляти в основний журнал викликів пристрою.

У налаштуваннях Phone by Google уже з'явилася сторінка Calling Accounts, де можна побачити, які сторонні застосунки мають право показувати свої дзвінки в телефонному застосунку. Для кожного сервісу цю можливість можна буде вимкнути окремо.

История вызовов с мессенджеров для Android
Історія викликів з месенджерів для Android. Фото: Android Authority

Очікується, що нова можливість працюватиме на смартфонах з Android 16.1 і новішими версіями системи. Водночас користувачі не побачать змін одразу для всіх застосунків.

Розробники WhatsApp, Telegram та інших сервісів мають окремо додати підтримку нових API. Тому функція поширюватиметься поступово — залежно від того, як швидко оновляться конкретні програми.

Раніше Новини.LIVE писали, що сучасні Android-смартфони давно перестали бути лише пристроями для дзвінків і повідомлень. Завдяки вбудованим функціям і безплатним застосункам вони можуть частково замінити офісну техніку та допомагати з повсякденними робочими завданнями без додаткового обладнання.

Також Новини.LIVE розповідали, що камера в сучасних Android-смартфонах уже давно не обмежується лише фото- й відеозніманням. Сьогодні її можна використовувати для практичних завдань у повсякденному житті.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Володимир Мололкін
