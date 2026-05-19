Google впровадить в Android історію викликів з месенджерів: як це працюватиме

Android отримає корисну функцію, яка вже 10 років працює в iPhone
Android-смартфони незабаром отримають корисне оновлення для застосунків дзвінків. Сторонні сервіси на кшталт WhatsApp, Telegram та інших VoIP-додатків зможуть показувати історію викликів прямо у стандартному телефонному застосунку.
Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Android Authority.
Що саме зміниться
Google готує функцію, яка дозволить інтернет-дзвінкам з'являтися поруч зі звичайними мобільними викликами. Тобто, якщо користувач пропустить дзвінок у WhatsApp, йому не доведеться окремо відкривати месенджер, щоб знайти цей виклик.
Історія таких дзвінків зможе відображатися у стандартному застосунку для дзвінків, наприклад Phone by Google. Звідти ж користувач зможе передзвонити людині — система автоматично відкриє потрібний застосунок і здійснить інтернет-виклик.
На iPhone подібна інтеграція існує вже давно завдяки системі CallKit. Вона дозволяє стороннім застосункам глибше інтегруватися в системний інтерфейс дзвінків.
На Android цього довго бракувало. Через це звичайні дзвінки, WhatsApp-виклики та дзвінки з інших сервісів часто жили окремо, що робило історію викликів менш зручною.
Нова система дозволить VoIP-застосункам реєструвати свої виклики через Android telecom framework. Після цього такі дзвінки зможуть потрапляти в основний журнал викликів пристрою.
У налаштуваннях Phone by Google уже з'явилася сторінка Calling Accounts, де можна побачити, які сторонні застосунки мають право показувати свої дзвінки в телефонному застосунку. Для кожного сервісу цю можливість можна буде вимкнути окремо.
Очікується, що нова можливість працюватиме на смартфонах з Android 16.1 і новішими версіями системи. Водночас користувачі не побачать змін одразу для всіх застосунків.
Розробники WhatsApp, Telegram та інших сервісів мають окремо додати підтримку нових API. Тому функція поширюватиметься поступово — залежно від того, як швидко оновляться конкретні програми.
