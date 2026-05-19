Google внедрит в Android историю вызовов из мессенджеров: как это будет работать

История вызовов на смартфоне. Фото: кадр из видео/YouTube

Android-смартфоны вскоре получат полезное обновление для приложений звонков. Сторонние сервисы вроде WhatsApp, Telegram и других VoIP-приложений смогут показывать историю вызовов прямо в стандартном телефонном приложении.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Android Authority.

Что именно изменится

Google готовит функцию, которая позволит интернет-звонкам появляться рядом с обычными мобильными вызовами. То есть, если пользователь пропустит звонок в WhatsApp, ему не придется отдельно открывать мессенджер, чтобы найти этот вызов.

История таких звонков сможет отображаться в стандартном приложении для звонков, например Phone by Google. Оттуда же пользователь сможет перезвонить человеку — система автоматически откроет нужное приложение и осуществит интернет-вызов.

На iPhone подобная интеграция существует уже давно благодаря системе CallKit. Она позволяет сторонним приложениям глубже интегрироваться в системный интерфейс звонков.

Читайте также:

На Android этого долго не хватало. Из-за этого обычные звонки, WhatsApp-вызовы и звонки из других сервисов часто жили отдельно, что делало историю вызовов менее удобной.

Новая система позволит VoIP-приложениям регистрировать свои вызовы через Android telecom framework. После этого такие звонки смогут попадать в основной журнал вызовов устройства.

В настройках Phone by Google уже появилась страница Calling Accounts, где можно увидеть, какие сторонние приложения имеют право показывать свои звонки в телефонном приложении. Для каждого сервиса эту возможность можно будет отключить отдельно.

История вызовов из мессенджеров для Android. Фото: Android Authority

Ожидается, что новая возможность будет работать на смартфонах с Android 16.1 и более новыми версиями системы. В то же время пользователи не увидят изменений сразу для всех приложений.

Разработчики WhatsApp, Telegram и других сервисов должны отдельно добавить поддержку новых API. Поэтому функция будет распространяться постепенно — в зависимости от того, как быстро обновятся конкретные приложения.

Ранее Новини.LIVE писали, что современные Android-смартфоны давно перестали быть только устройствами для звонков и сообщений. Благодаря встроенным функциям и бесплатным приложениям они могут частично заменить офисную технику и помогать с повседневными рабочими задачами без дополнительного оборудования.

Также Новини.LIVE рассказывали, что камера в современных Android-смартфонах уже давно не ограничивается только фото- и видеосъемкой. Сегодня ее можно использовать для практических задач в повседневной жизни.